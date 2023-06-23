В Вильнюсе будет сделан шаг к членству Украины в НАТО, вопрос – насколько длинный, – Дмитрий Кулеба

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба считает, что на саммите НАТО, который состоится в Вильнюсе в июле, партнеры сделают определенные шаги для членства нашей страны в блоке. Он отметил, что частично ожидания Украины по этому вопросу уже удовлетворены.

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Об этом глава МИД сказал в интервью изданию "Суспільне". Министру поставили вопрос, может ли в позиции партнеров кардинально все измениться все за две недели до Вильнюсского саммита и Украина услышит конкретику относительно членства в Альянсе.

Кулеба ответил, что все может изменится в любой момент, а если этого не произойдет, то власти Украины продолжат "двигать эту историю вперед".

"Из того, что я понимаю о Вильнюсском саммите, мы сейчас на стадии, когда частично наши ожидания уже удовлетворены, скажем так", – сказал министр.

Когда разговор с партнерами относительно этого мероприятия только начинался, то Киев настаивал на том, что они должны "сделать шаг к членству Украины в НАТО". Сегодня же, как заявил Кулеба, эта проблема решена.

"Шаг будет сделан. Вопрос, насколько он будет длинным, насколько широко занесут ногу и поставят. И это уже само по себе достижение", – подчеркнул руководитель внешнеполитического ведомства.

Он добавил, что позиция главы украинского государства Владимира Зеленского непоколебима: членство Украины в НАТО – единственный способ предотвратить новые войны в Европе.

Как сообщал OBOZREVATEL, премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил, что вступление Украины в НАТО полностью поддерживают уже 20 стран-членов Альянса из 31. Киев продолжает переговоры с партнерами, чтобы иметь абсолютный консенсус.

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