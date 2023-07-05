Зеленский: для нас это война за свободу, вызов ценностям любой нации

Президент Украины Владимир Зеленский выступил с обращением к студентам Аргентины. Он заявил, что для нас это война за свободу и вызов ценностям любой нации.

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Соответствующее видео глава государства опубликовал в Telegram. Он подчеркнул, что украинцы никогда не желали этой войны.

"Мы не шли на землю любого другого народа – Россия пришла на нашу землю, сжигает наши города, убивает и депортирует наших людей. Для нас это война за свободу, и поэтому мы боремся несмотря ни на что и не отдадим нашей свободы", – акцентировал Зеленский.

По его словам, никто в мире не должен оставаться один на один с таким врагом свободы, который делает своим оружием даже масштабный экоцид и угрожает радиационной катастрофой.

"Это вызов ценностям любой нации, любой культуры, любой страны. Именно поэтому мы так нуждаемся в вашей помощи. Народы и государства Латинской Америки могут сделать так многое для защиты свободы и права каждого народа на свободу! И для этого совсем не нужно даже непосредственно вмешиваться в продолжающуюся войну. Достаточно – защищать свободу. Защищать ее не только в своих странах для своих людей, но и глобально, в том числе на уровне международных институтов, на саммитах. И надо осуждать врагов свободы – кем бы они ни были и какой бы народ они ни пытались поработить. Надо действовать в защиту свободы! Всем вместе. И Аргентине, и всей Латинской Америке, всему миру", – резюмировал Зеленский.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Зеленский призвал цивилизованный мир внимательно следить за действиями оккупантов на ЗАЭС. Глава государства подчеркнул, что "единственным источником опасности для ЗАЭС является Россия". Это заявление президент сделал после того, как обнародовал данные военной разведки Украины по поводу вероятного заминирования станции российскими оккупантами и сигналов о подготовке россиянами к ядерному теракту на ЗАЭС.