Зеленский: Черное море – это море всех наших государств и людей, оно не принадлежит РФ

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что за несколько недель до прекращения действия зернового коридора 17 июля представители государства-террориста России публично говорили о своих намерениях выйти из сделки. При этом взрывы на Крымском мосту никак не связаны с решением Кремля.

Видео дня

Глава государства подчеркнул, что с начала подписания зернового соглашения РФ регулярно блокировала корабли и не позволяла им выходить и заходить в украинские порты. Об этом Зеленский заявил на Аспенском форуме безопасности (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

По словам Зеленского, из-за агрессивных действий России десятки кораблей не могли принимать участие в зерновом соглашении и вынуждены были простаивать неделями в акватории Черного моря. Президент объяснил, что такими действиями страна-агрессор умышленно обваливала цены на мировом агропромышленном рынке.

"С начала подписания всех этих сделок Россия постоянно блокировала этот коридор – корабли были в море, не достигали целей, очереди были очень длинные. Были очереди по две-три недели, в которых стояли по 30 кораблей. Корабли не могли заходить и выходить из наших портов. Россия постоянно это делала, тем самым делая искусственный демпинг цен на агропромышленном рынке мира. Вот что делает Россия", – сказал Зеленский.

Также президент Украины добавил, что взрывы на Крымском мосту в ночь на 17 июля никоим образом не связаны с выходом РФ из зернового соглашения. Страна-агрессор лишь использовала эту ситуацию в информационном поле. Причем если бы не ситуация с мостом, в Кремле придумали бы другие оправдания своих действий.

"За несколько недель до событий в Крыму Россия постоянно говорила, что сделка будет действовать до 17 числа, потому что соответствующие вещи мир, Европа, Запад не выполняют, о которых они якобы говорили с ООН. А говорили они о снятии санкций. Поэтому они таким образом сейчас выкручивают руки. Они хотят добиться своих целей. Целей, связанных сугубо с деньгами сугубо их политической элиты. Потом уже они взяли ситуацию с Крымским мостом. Если проследить все их публичные месседжи, вы увидите план, что они шли к этой цели. Если не Крымский мост, так еще что-то. Это в их репертуаре", – сказал президент.

Зеленский подчеркнул, что для решения проблемы с зерновым коридором он общается с генеральным секретарем ООН Антонио Гутерришем и президентом Турции Реджепом Эрдоганом. Глава украинского государства добавил, что если ООН будет еще мощнее проявлять свою позицию в этом вопросе, решить вопрос с возобновлением работы зернового коридора удастся.

Более того, Зеленский подчеркнул, что государство-террорист Россия считает Черное море сугубо своим. Однако оно не принадлежит РФ, и страны черноморского бассейна, у которых с Украиной нормальные правовые отношения, понимают это.

"Черное море – это море всех наших стран и людей. Оно не принадлежит Российской Федерации. Там есть Украина, есть Турция, Румыния, Болгария. Мы разговариваем со всеми странами черноморского побережья – у нас со всеми предметные, прагматические, человеческие отношения и, что очень важно, правовые отношения. А Россия считает, что Черное море сугубо российское", – подчеркнул президент.

Напомним, Россия может готовить провокацию под "чужим флагом" в Черном море. Не исключено, что государство-агрессор атакует гражданские суда, чтобы обвинить в этом Украину. Признаки подготовки похожих операций фиксируют в Центральном разведывательном управлении США.

Ранее страна-агрессор Россия принялась угрожать атаковать любые корабли, которые будут следовать по зерновому коридору в порты Украины, а также начала атаки на Николаев и Одессу, в частности, направляя удары на зерновую и портовую инфраструктуру.

Как сообщал OBOZREVATEL, 20 июля в Минобороны Украины сделали предупреждение РФ относительно судов в Черном море. С начала суток 21 июля Украина рассматривает все суда, входящие в российские порты или украинские порты, оккупированные Россией, как потенциальных перевозчиков военных грузов, со всеми вытекающими последствиями.

В Кремле отреагировали на заявления Украины о зерновом соглашении: спикер диктатора РФ Дмитрий Песков заявил, что "киевский режим непредсказуем и не гнушается ничем, это представляет опасность".

К слову, Китай может надавить на диктатора РФ Владимира Путина. В Пекине не довольны тем, что Россия заблокировала экспорт зерна из Украины.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel, Threads и Viber. Не ведитесь на фейки!