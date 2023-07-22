Китай может надавить на Путина: источники в Кремле рассказали о недовольстве "главного партнера"
Китай может надавить на президента РФ Владимира Путина, рассказывают высокопоставленные источники в Кремле. Так, Китай не доволен тем, что Россия заблокировала экспорт зерна из Украины.
Об этом сообщает издание The Washington Post, Россия сталкивается со шквалом критики со стороны стран по всему миру, в том числе некоторых из ее друзей, за ее удары по украинским портам и ее решение на этой неделе приостановить участие в сделке ООН, которая позволила экспортировать украинское зерно через Черное море.
"Россия ведет войну с мировым продовольствием", – предупредила посол США в ООН Линда Томас-Гринфилд. "Российские экспортеры уже получают выгоду, в то время как миллионы людей, которые не могут позволить себе более дорогое зерно, страдают, особенно люди на Ближнем Востоке и в Африке. Давайте внесем ясность: у России нет никаких законных оснований приостанавливать свое участие в этом соглашении", - добавила она.
Зерновая инициатива оказалась широко популярной, в том числе среди некоторых стран, поддерживающих дружеские связи с Россией. Выход Москвы из сделки вызвал заметные упреки со стороны Китая, Египта и нескольких африканских членов Совета Безопасности ООН, которые заняли относительно нейтральную позицию по конфликту.
Путин, которому грозит арест за военные преступления, пропустит саммит БРИКС в Южной Африке. Представитель Мозамбика в ООН Филипе Чидумо заявил, что его страна "ценит" эту инициативу, и предупредил, что ее приостановка "наверняка усилит глобальные социально-экономические стрессы". Он призвал все стороны подтвердить приверженность сделке и призвал Россию и Украину к мирным переговорам.
Кроме того, Египет, один из крупнейших мировых импортеров пшеницы и крупный покупатель российского и украинского зерна, который в последние годы углубил свои отношения с Россией, также подверг критике выход России из сделки.
Представитель высокопоставленных российских дипломатических кругов, который говорил на условиях анонимности, сказал, что Китай может оказать давление на Россию, чтобы она вернулась к зерновой сделке, потому что она является крупнейшим получателем украинского зерна. "Оба соглашения должны быть реализованы сбалансированным, всеобъемлющим и эффективным образом", — заявил в пятницу представитель Китая в ООН Гэн Шуан.
По словам представителя российских дипломатических кругов, решение должно быть найдено в ближайшее время, поскольку в Украине скоро не хватит места для хранения зерна, когда новый урожай достигнет портов.
Как сообщал OBOZREVATEL:
– 19 июля президент РФ Владимир Путин выдал ряд заявлений о зерновом соглашении. Он пожаловался на "притеснения" России, однако заявил, что страна-террорист рассмотрит возможность вернуться к зерновому соглашению.
– С 20 июля Россия объявила все суда, следующие в акватории Черного моря в украинские порты, такими, что перевозят военные грузы. Таким образом, государство-террорист будет считать их "законной военной целью".
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