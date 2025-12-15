"Здесь мы единодушны": Мерц сказал, как будут решаться территориальные вопросы в мирном соглашении

Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что вопрос территорий в потенциальном мирном соглашении по войне в Украине может решать исключительно украинский народ и президент Украины. Он подчеркнул, что партнеры Украины в Европе и США разделяют эту позицию и не рассматривают возможность навязывания Киеву решений по территориальным уступкам.

Об этом он сказал 15 декабря в Берлине во время совместной пресс-конференции с президентом Владимиром Зеленским после очередного раунда переговоров украинского лидера с американской стороной.

Заявление прозвучало во время совместной пресс-конференции Фридриха Мерца и Владимира Зеленского в столице Германии, видео которой обнародовал YouTube-канал Офиса президента Украины. Канцлер публично очертил видение подходов к перемирию и будущим переговорам, комментируя ход консультаций Украины с американской стороной.

В своем выступлении Мерц прямо отметил:"Ключевым остается вопрос: как можно урегулировать вопрос территории? Ответ на это может дать только украинский народ и украинский президент, которые защищают свою землю".

Общие 5 целей

В ходе пресс-конференции канцлер Германии подробно остановился на общих целях, которые, по его словам, согласовали Украина, европейские страны и Соединенные Штаты. Он подчеркнул, что Россия продолжает захватническую войну с той же жестокостью, однако это не меняет курса партнеров.

Мерц перечислил пять базовых принципов. Первый – достижение перемирия после почти четырех лет войны с обязательным сохранением суверенитета украинского государства. Второй – обеспечение такого перемирия реальными правовыми и материальными гарантиями безопасности со стороны США и европейских союзников. Он отдельно отметил, что предложения американской стороны относительно гарантий безопасности заслуживают серьезного внимания и являются ощутимым прогрессом.

Третьим пунктом канцлер назвал совместную разработку параметров перемирия с участием Украины, Европы и США. По его словам, именно такой формат был наработан во время последних консультаций. Четвертый принцип – перемирие не должно ослаблять НАТО и Европейский Союз, а наоборот, должно усилить их единство. Пятый – сохранение европейской перспективы Украины и создание условий для ее восстановления.

Территориальное решение

Отдельно Фридрих Мерц остановился на вопросе территорий, назвав его ключевым в любых мирных договоренностях. Он отметил, что именно Украина должна определять, возможны ли и в каком формате любые решения по территориальным уступкам.

Канцлер подчеркнул, что украинский народ уже почти четыре года защищает свою землю, и это обстоятельство является определяющим для позиции партнеров. "И здесь мы также единодушны. Украина решает вопрос территориальных уступок", – заявил Мерц, добавив, что во время недавних конфиденциальных разговоров стороны подробно объясняли свои позиции и внимательно слушали друг друга.

Также он сообщил о достижении важного прогресса в согласовании общей переговорной позиции между Украиной, европейскими партнерами и США по итогам консультаций, состоявшихся накануне и в день встречи в Берлине.

Замороженные активы

В продолжение своего заявления канцлер Германии затронул тему использования замороженных российских активов в Европе. По его словам, Берлин вместе с партнерами работает над механизмом, который позволит направить эти средства на вооружение Украины и усиление ее безопасности.

Мерц отметил, что первый шаг в этом направлении уже сделан. Российские активы заморожены на длительное время на новой правовой основе. По его словам, это создает основу для дальнейших политических решений на уровне Европейского Союза. Он добавил, что вопрос будет обсуждаться на этой неделе на заседании Европейского Совета, где стороны должны договориться на политическом уровне.

Канцлер уточнил, что Германия внесла соответствующее предложение в Европейскую комиссию и готова к дальнейшим консультациям. При этом, по его словам, Берлин учитывает замечания Бельгии и других стран, участвующих в дискуссии относительно правовых и финансовых аспектов такого решения.

Поддержка и оборона

Фридрих Мерц отдельно подчеркнул, что Германия и в дальнейшем будет оставаться одним из ключевых партнеров Украины. Он сообщил, что в федеральном бюджете на следующий год предусмотрена значительная поддержка для Вооруженных сил Украины.

Канцлер также напомнил о проведении немецко-украинского форума, на котором он вместе с президентом Владимиром Зеленским выступил в этот же день. Во время мероприятия стороны представили десятипунктный план сотрудничества между украинской и немецкой оборонной промышленностью. По словам Мерца, этот план должен принести пользу обоим государствам и направлен на долгосрочное усиление обороноспособности.

Он подчеркнул, что речь идет не только о финансовой помощи, но и о кооперации в области производства, технологий и совместных проектов в сфере оборонной индустрии. Такой подход, по словам канцлера, отвечает стратегическим интересам как Украины, так и Германии.

