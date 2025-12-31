'Заявление об 'атаке' на Путина показывает, что именно РФ стоит на пути к миру': Трамп сделал репост статьи

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп до сих пор никак не отреагировал на заявление главаря Кремля Владимира Путина об украинской атаке, которая якобы была нацелена на резиденцию российского диктатора. На многочисленные вопросы журналистов по этому поводу он лишь отвечал, что так ему рассказал сам Путин. Однако 31 декабря Трамп собственноручно сделал репост новости, в которой утверждается, что Кремль солгал об атаке.

Речь идет о материале издания New York Post с заголовком "Заявление об "атаке" на Путина показывает, что именно РФ стоит на пути к миру". Эту статью американский президент распространил в своей соцсети Truth Social.

Американский лидер любит общаться с избирателями и своими сторонниками именно в Truth Social – собственную ленту в этой сети Трамп обновляет сообщениями и репостами от пяти до десяти раз в сутки. Но даже в репостах в подавляющем большинстве случаев он оставляет тот или иной комментарий.

Но указанный материал New York Post президент США пока никак не прокомментировал.

О чем говорится в статье

"Путин, который ведет жестокую войну уже почти четыре года, считает, что любое насилие в его владениях заслуживает особого возмущения. Хотя это именно Россия запустила 131 беспилотник на Рождество по Киеву и другим городам, убив семь мирных людей. Причем Кремль специально целится в многоквартирные дома – чтобы наказать простых граждан Украины. Россияне похищают детей. Они пытают и казнят заключенных. Напомним также, что Москва неоднократно пыталась убить Зеленского. Поэтому любое нападение на Путина более чем оправдано.

Но вопрос в том, что указанной дроновой атаки по владениям Путина вообще не было. Даже (представитель Кремля) Песков заявил, что россияне не могут предоставить никаких доказательств атаки и призвал прессу поверить Кремлю на слово. Но мы не будем "верить на слово" и попробуем проверить", – указано в первых абзацах материала.

Какой вывод сделан

Авторы статьи приходят к выводу, что ложь Кремля является "очередным блефом России", направленным на срыв мирных инициатив.

Дело в том, что после встречи украинского и американского лидеров Владимира Зеленского и Дональда Трампа появился оптимизм относительно возможного завершения войны. Украина продемонстрировала готовность к компромиссам в рамках мирного плана, да и сам Трамп публично заявил, что конец войны ближе, чем когда-либо.

Поэтому заявление Кремля о якобы атаке на резиденцию Путина сделано, "чтобы дискредитировать" весь переговорный процесс и "выставить Россию жертвой" несмотря на то что именно она ежедневно бьет по мирным жителям украинских городов.

В статье подчеркнуто, что действия Путина свидетельствуют: именно Россия является единственным реальным препятствием на пути к миру.

Как сообщал OBOZ.UA, Владимир Зеленский также назвал заявления российской стороны ложью. Он добавил, что Украина воспринимает эти фейки как сигнал потенциального давления и подготовку почвы для новых ударов РФ.

Интересно: одно из изданий РФ заметило, что украинские дроны чисто технически вряд ли могли долететь до резиденции диктатора России на Валдае из-за огромной концентрации ПВО. Кроме того, жители этого региона РФ в ночь на 29 декабря не слышали никаких взрывов .

Глава МИД Украины Андрей Сибига также опроверг безосновательные слова Пескова.

