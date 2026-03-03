'Защита жизни – это общий приоритет для всех': Зеленский провел переговоры с президентом ОАЭ

Во вторник, 3 марта, президент Владимир Зеленский провел разговор со своим коллегой, лидером ОАЭ, Мухаммадом бин Заидом Аль Нахайяном. Стороны обсудили основные вопросы относительно ситуации на Ближнем Востоке.

Об этом глава государства сообщил в своем Telegram-канале. Президенты договорились о совместной работе по защите человеческих жизней.

"Обсудили ключевые аспекты ситуации на Ближнем Востоке и в регионе Залива с Президентом ОАЭ Мухаммадом бин Заидом Аль Нахайяном. Я выразил ему соболезнования из-за гибели людей от безумных ударов из Ирана", – говорится в сообщении.

Во время переговоров президент ОАЭ отметил, что иранский режим атакует не только военные цели, но и гражданскую инфраструктуру. В частности, под ударами оказались жилые дома, торговые центры и мечети.

Стороны также обсудили возможные шаги для помощи в этой ситуации и поддержки защиты жизни людей.

"Договорились, что команды будут работать над этим. Защита жизни – это общий приоритет для всех в мире", – подчеркнул Зеленский.

Напомним, ранее украинский лидер провел разговор с федеральным канцлером Германии Фридрихом Мерцом, во время которого стороны сосредоточились на ситуации с безопасностью и потребностях Украины в ракетах для систем ПВО. Кроме того, политики обсудили дальнейшее движение переговорного процесса, учитывая события на Ближнем Востоке.

Как сообщал OBOZ.UA, президент Владимир Зеленский выразил позицию Украины относительно последних событий на Ближнем Востоке и в регионе Залива. Он подчеркнул, что украинцы никогда не угрожали Ирану, однако иранский режим добровольно стал партнером России в поставках ударных дронов и другого оружия.

