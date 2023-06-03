Виявляється, США не просто так відмовляли Україні в постачанні нових озброєнь… а на основі цілої науки під назвою "Управління ризиком ескалації війни". Тепер зʼясувалося, що наука сумнівна, і більше нагадує страх Вашингтона перед удаваною агресивністю Москви. Адміністрація Байдена зараз більше орієнтуватиметься на запити Києва, ніж істерику Кремля.

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Детальний психоаналіз Білого Дому (БД) провела The Washington Post. Газета описує, як Сполучені Штати еволюціонували - від надання Україні протитанкових Javelin до артилерії та винищувачів F-16. Ключове пояснення дуже просте: раніше американців до гикавки лякали "червоні лінії" від Путіна. Тільки тепер Uncle Sam зрозумів, що оті всі страшилки існують лише на кінчику язика бункерного, а сам він - не полководець, а радше майстер розмовного жанру. Декілька цитат:

Щоразу, коли адміністрація Білого Дому відкладала відправку до України, - через побоювання російської ескалації, - вона повністю й абсолютно помилялася.

Республіканці заявили, що загроза російської ескалації навіть не повинна розглядатися. Голова комітету палати представників у закордонних справах Майкл МакКол, назвав адміністрацію "боягузливою" за те, що вона не надіслала тактичні ракетні системи ATACAMS.

Тепер навіть радник БД з нацбезпеки Джейк Салліван (до останнього - прихильник замирення з Московією) вважає, що переваги постачання більшої смертоносної зброї Україні переважають ризики ескалації, і активно працював з європейськими союзниками щодо надання Україні F-16.

На початку вторгнення Росії торік в лютому Путін попередив, що будь-яка країна, яка намагатиметься "перешкодити" його силам, "повинна знати: відповідь Росії буде негайною і призведе до наслідків, яких ви ніколи не бачили в історії". Американський істеблішмент намагався виділяти зброю Україні, оглядались на Москву.

Адміністрація Білого Дому вірила і жонглювала цими занепокоєннями на тлі активності з боку українців і "яструбів" у Конгресі, котрі прагнули спонукати Байдена рухатися швидше, надсилаючи українцям сучасне озброєння.

Та насправді Кремль проковтнув порушення усіх ліній. США вважають, що Путін боїться завдавати удару по НАТО, бо російська армія зазнала тяжких втрат і вже не настільки боєздатна, як здавалось до повномасштабної війни.

Знадобився понад рік, аби наші західні партнери розкусили головний блеф Путіна, і тепер допомагають Україні, не очікуючи особливих наслідків від кремля. Якби це прозріння прийшло до них 12 місяців тому, війна давно вже завершилася б нашою перемогою. Проте є і хороша новина: сьогодні вже Київ визначає червоні лінії, і вони проходять дедалі ближче до кремля: F-16, ATACAMS... які там ще були очікування у ЗСУ?

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Блінкен: "Багато хто переконаний, що російська армія друга у світі. Але вона друга... в Україні"