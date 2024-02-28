Запад поднимает ставки: натовские солдаты скоро могут появиться в Украине. Есть несколько вариантов, как они помогут

Около 20 европейских лидеров собрались в Париже, чтобы, по их словам, послать президенту России сигнал о решимости Европы по поддержке Украины. И он был послан.

"Страны ЕС могут в ближайшее время отправить свои войска в Украину, чтобы поддержать в противостоянии с Москвой", – заявил президент Франции Макрон. По его словам, пока официальный консенсус по этому вопросу отсутствует, но в будущем ничего исключать нельзя, мол, такая возможность упоминается среди вариантов поддержки нашей страны.

Таким образом Макрон прямо указал России – ЄС готов к любому развитию событий, никакой победы в Украине Путин не одержит, и если что, то будет применен ранее полностью отвергавшийся вариант.

Все это происходит не из хорошей жизни. Европа видит, что Соединенные Штаты отходят на второй план в помощи Украине из-за задержки голосования многомиллиардного пакета и, в принципе, из-за внутренней политической турбулентности. С другой стороны, на фоне проблем украинской армии, Россия значительно усилила напор на фронте. Поэтому Германия увеличивает объемы помощи, а Франция выступает с более смелыми заявлениями по защите Украины.

О том, что стоит за заявлениями о размещении западных войск в Украине – в материале OBOZ.UA.

Никогда не говори никогда

Выступая после встречи европейских лидеров в Париже, Макрон подчеркнул, что переговоры не привели ни к одному консенсусу по вводу войск на территорию. Но он отметил, что "все возможно, если это полезно для достижения нашей цели", которая, по его словам, состоит в том, чтобы Россия не смогла выиграть эту войну.

Его заявления стали резким уходом от обычной осторожности, обычно проявляемой западными лидерами. Они неоднократно заявляли, что хотят избежать эскалации войны, и раньше исключали возможность отправки любых наземных войск в Украину.

Смена риторики – показательный знак того, что ЕС все-таки осознает российскую опасность. Слова о реальной возможности появления войск Альянса в нашей стране говорят люди, которые еще два года назад исключали отправку в Украину танков, самолетов и ракет большой дальности и говорили "никогда" о появлении солдат НАТО на украинской земле пока там идет война.

Президент Франции также признал, что ЕС "часто опаздывает на шесть-двенадцать месяцев" с помощью, поэтому в этот раз решили сыграть на определенное опережение событий. Макрон отметил, что ввести войска в Украину самостоятельно может любая из стран ЕС, поскольку каждая страна суверенна, как и ее вооруженные силы. То есть ни Венгрия, ни Словакия не смогут поставить "палки в колеса" в этом направлении.

Макрон не стал прямо говорить, какие страны поддерживают или отвергают такой вариант, и сама ли Франция рассматривает возможность отправки войск в Украину, заявив, что "не будет рассеивать неопределенность, называя имена".

Фальстарт или разногласия

Время, когда была выдвинута французская инициатива, примечательно в двух случаях. Францию уже несколько недель критикуют за то, что она не оказывает достаточной помощи Украине, несмотря на заявления о солидарности, а в количественном отношении она сильно отстает от Германии. Таким заявлением Макрон стремится помимо всего показать, что он готов возглавить фронт борьбы с РФ, который просел из-за внутренних пррблем США. С другой стороны, даже не подверженные истерии аналитические центры по обороне в ЕС выражают обеспокоенность как долго Украина сможет выдерживать российские атаки без должной поддержки.

Другой влиятельный европеец – канцлер Германии Шольц, хранил удивительное молчание и покинул конференцию в Париже, не сделав никакого заявления. В Берлине в тот же день он в очередной раз отказался поставлять Украине крылатые ракеты, а уже на следующий день после заявления Макрона фактически сделал невозможным то, что европейские страны и страны НАТО направят сухопутные войска в Украину.

"В ходе дискуссии мы обсудили то, что касается будущего, а именно, на украинской земле не будет никаких сухопутных войск, никаких солдат, посланных туда европейскими странами или странами НАТО", – сказал Олаф Шольц. Фактически к Германии присоединились Чехия, Польша, Швеция, Финляндия, которые также заявили, что вариант ввода войск не рассматривается их правительствами. С другой стороны, например, Великобритания заявила, что не планирует "широкомасштабное" размещение войск в Украине. То есть что-то таки рассматривает в этом направлении.

После таких заявлений вряд ли можно говорить о решительном общеевропейском подходе по этому вопросу. В то же время президент Франции тоже вряд ли делал бы свое заявление на пустом месте. Какие-то варианты рассматривались. К тому же тот же Шольц указал на отсутствие планов именнопо сухопутным войскам. Учитывая, что совсем скоро Украина получит самолеты, помощь военных Запада ей понадобится не только на земле.

Европа поднимает градус противостояния

Я уверен, что обсуждение вопроса размещения сил определенных стран Альянса на территории Украины было и раньше. Просто оно не выливалось никогда на официальный уровень, как в этот раз, когда такой персонаж, как премьер Словакии Фицо, рассказал об этой дискуссии. Очевидно, что НАТО должна понимать, как они смогут остановить россиян на своих восточных рубежах. Одним из вариантов в таком случае является так называемое "forward presence", то есть нахождение именно на передовой. Это то, что делается сейчас в странах Балтии, Румынии и Болгарии", – такое мнение в эксклюзивном комментарии OBOZ.UA выразил украинский дипломат, эксминистр иностранных дел Украины Вадим Пристайко.

"Некоторое время назад я уже говорил, что в случае катастрофического развития событий на фронте страны, в первую очередь Британия, будут с нами. Тогда это почему-то вызвало такую странную агрессивную реакцию. Но это нормальный путь, когда у нас не хватает сил, а наши партнеры ограничены в снабжении оружием и боеприпасами. Поэтому, очевидно, нужно думать и о вооруженных силах на земле.

Конечно, европейцы попали в плен своих прошлых заявлений, когда говорили, что их солдаты никогда не будут участвовать в войне в Украине. Теперь из этой ситуации нужно выбираться, но надо понимать, насколько это чувствительно для демократических режимов.

Прежде всего, что они говорят – давайте сделаем для Украины все, что угодно, чтобы наши солдаты, условно говоря, не появились в украинских степях. Но война показывает, что никуда от этого не уйдешь, поэтому к этому нужно готовиться.

Я думаю, что на этом этапе, как это ни прискорбно для нас, заявление Макрона – все еще игра слов, но так же и Путин, когда он рассказывает, что он не достиг всех поставленных целей в Украине, тоже играет словами на обострение. В свою очередь, европейцы говорят, что у нас есть чем поднять градус противостояния. Например, мы можем поставлять Украине дальнобойные ракеты, или же прислать войска", – подчеркивает Вадим Пристайко.

Что касается вариантов применения западных войск, то, по мнению дипломата, их несколько. Это может быть их размещение в западной части Украины, где-то в районе Приднестровья. Таким образом, вооруженные силы стран-партнеров помогут Украине, условно говоря, передать свой ресурс больше на восточный фланг.

"Мы можем также представить расположение вооруженных сил Альянса, которые помогли бы Украине обеспечить безопасность своей границы с Беларусью, – продолжает Вадим Пристайко. – Это тоже возможный вариант. Это реально освободит наши войска, позволит им отдохнуть, тренироваться. На самом деле участие может быть и другое. К примеру, это могут быть пилоты, спецперсонал для обслуживания самолетов. Все что угодно. Любое участие нам нужно.

На самом деле фронт стабилизирован и нужна какая-то новая дестабилизирующая сила. Такова с нашей стороны дальнобойные ракеты, которые мы еще не использовали в полную силу. Второй дестабилизирующий момент – значительное увеличение мобилизационных ресурсов, которые россияне обещают в ближайшее время.

В свою очередь, Запад делает свой шаг – говорит о передаче Украине части собственных вооруженных сил. Это, очевидно, увеличивает наши возможности.

К сожалению, не все зависит только от нас. Но в любом случае увеличение интернационализации проблемы это хорошо для нас", – отмечает Вадим Пристайко.

Европейцы прямо говорят Путину – тебе ничего не светит в Украине

Немцы сначала нападения давали нам шлемы и медицинские аптечки. А сегодня идет речь о дальнобойных ракетах. И хотя Шольц продолжает занимать неконструктивную позицию, я думаю, что у него не будет выхода, когда коалиция по поставкам дальнобойных ракет заработает, о которой говорил Макрон. Германия не захочет оставаться на обочине мейнстрима, который сейчас среди западных партнеров", – такое мнение в эксклюзивном комментарии для OBOZ.UA высказал эксминистр иностранных дел Украины Владимир Огрызко.

"Что касается размещения западных войск в Украине, то это правильная логика действий со стороны Запада. Вопрос в том – когда, как и кто. Здесь, конечно, интриги гораздо больше.

Такой шаг очень правильный ответ на то, что все время делает Путин, постоянно запугивающий Запад ядерными ударами и так далее. А здесь асимметричный, но очень болезненный для Кремля ответ – ну ладно, вы там нас будете запугивать ядерными угрозами, а мы в это время разместим свои войска на территории Украины и попробуйте убить хоть одного условного французского, испанского или бельгийского солдата. Это уже может быть по меньшей мере формальным поводом для того, чтобы действовать значительно активнее.

То есть на одни угрозы идут другие угрозы и я думаю, что это даже не натяжение, а прямой язык в Кремль, мол, не рассчитываете, несмотря на наши нынешние проблемы и трудности, на положительный для себя результат.

Пока это игра нервов, определенная теория без практики. Но сама идея, которую сейчас запускают, она верна и ее нужно всячески поддерживать. Есть разные формы присутствия иностранных вооруженных сил на территории Украины и ими нужно пользоваться", – отметил Владимир Огрызко.