Замученные пленные, похищенные дети, уничтоженные города: Зеленский сравнил Россию с нацистами

Президент Владимир Зеленский в День скорби и чествования памяти жертв войны в Украине сравнил российские оккупационные войска с нацистами. Россияне повторяют преступления нацистов: массовые захоронения гражданских, замученные пленные, похищенные дети, уничтоженные города.

Видео дня

На своем канале в Telegram в воскресенье, 22 июня, глава государства опубликовал видео, на котором показано, как оккупанты полностью разрушают украинские города, депортируют детей, используют пропаганду, чтобы заручиться поддержкой своих имперских целей и скрыть собственные военные преступления. Зеленский подчеркнул: 80 лет назад мир одолел нацизм, а сейчас украинцы борются против рашизма.

"Восемьдесят лет назад мир одолел нацизм и поклялся: "Никогда снова". Но сегодня Россия повторяет преступления нацистов: массовые захоронения гражданских, замученные пленные, похищенные дети, уничтоженные города. Сейчас украинцы борются против рашизма с той же отвагой, с которой наши предки победили нацизм. Потому что это бой за саму суть человечности: за свободу, достоинство и справедливость", – написал президент.

На кадрах, обнародованных президентом, видно, насколько явно рашизм перекликается с нацизмом. Нацистские бомбы превратили Варшаву и Роттердам в руины, уничтожив жизни и дома. Россияне делают то же самое с украинскими городами, иногда превращая их в руины.

Нацисты убили тысячи гражданских в городах, которые оккупировали. В Мариуполе, Буче и Изюме россияне повторили эти преступления – расстреливали гражданских и оставляли их тела на улицах.

Гитлер подпитывал фашистские режимы, чтобы подавить свободу и расширить свою империю – Путин действует так же: поддерживает тирании вроде Ирана, используя их дроны для ударов по Украине.

Также на видео упомянуто, как нацистские концлагеря морили голодом миллионы людей, и как Россия делает то же самое с нашими пленными.

Как сообщал OBOZ.UA, накануне Зеленский сказал, что кремлевский диктатор Владимир Путин 20 июня "устроил бенефис" для всех, в том числе и США, и совершенно откровенно заявил, что хочет захватить всю Украину. Наша страна будет защищаться, а "каждому в мире надо определяться".

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