'Украина будет защищаться': Зеленский ответил Путину и призвал мир определяться. Видео

Кремлевский диктатор Владимир Путин 20 июня "устроил бенефис" для всех, в том числе и США, и совершенно откровенно заявил, что хочет захватить всю Украину. Наша страна будет защищаться, а "каждому в мире надо определяться".

Видео дня

Об этом заявил президент Владимир Зеленский в вечернем обращении в субботу, 21 июня. Видео опубликовал YouTube-канал ОП.

Как отметил глава государства, Путин "хочет всю Украину – и хочет не четыре года, не с 2014 года, а давно". Ведь он сформирован российским империализмом.

Неизвестно, это бравада диктатора или его сумасшествие. Объяснять можно как угодно. "Но когда убийца говорит, что хочет убить, мы воспринимаем это соответственно и будем реагировать вместе с партнерами. Надеюсь, со всеми партнерами", – указал Зеленский.

"И когда он говорит об Украине и что-то там еще о ногах российских солдат, он говорит также о Беларуси, о странах Балтии, о Молдове, и о Кавказе, и о таких странах, как Казахстан, и обо всех местах на земле, куда могут добраться российские убийцы. Власть Путина заканчивается там, где заканчиваются возможности российских убийц", – предупредил президент.

Он подчеркнул: Украина будет искать дроны "на каждую ногу российского оккупанта".

"Конечно, Украина будет защищаться... И каждому в мире надо определяться. Мы со своей стороны в Украине приняли ряд новых решений, учитывая откровенность российских убийц, которые заявляют, что не собираются останавливаться", – продолжил он.

Во-первых, готовятся новые международные меры "ради действительно ощутимых международных санкций" против РФ.

Во-вторых, Киев активизирует внутреннюю санкционную работу, чтобы каждый, кто до сих пор помогает Москве, каким-либо образом с ней сотрудничает или сохраняет бизнес на оккупированной территории, почувствовал, что это абсолютно преступная деятельность.

В-третьих, государство направит больше ресурсов в наши дроны всех типов, "от дипстрайков до конкретной защиты от российских ног на фронте".

В-четвертых, произойдут некоторые кадровые изменения, в частности в украинском дипломатическом корпусе, а также в управлении институтами, чтобы увеличить потенциал как в отношениях с партнерами, так и во внутренней устойчивости.

"Что касается дипломатического корпуса, то за месяц – в том числе в формате совещания со всеми украинскими послами – сделаем выводы по этой трансформации.

Сейчас месяц особых мер ради нового давления на Россию – на оккупанта, – чтобы усложнить им ситуацию, а следовательно, чтобы упростить нам путь к миру", – сказал президент.

Он добавил, что в субботу сообщил главе Службы безопасности Украины Василию Малюку о некоторых поручениях, однако детали не могут быть публичными.

Отдельно будут и решения СНБО, они уже готовятся.

"И фактически в ежедневном режиме будем информировать о том, что делают украинские дипломаты ради достижения наших украинских целей", – подытожил Зеленский.

Он поблагодарил всех, кто помогает нашей защите, помогает воинам и гражданским, кто применяет действительно сильные санкции и блокирует схемы торговли с РФ.

"Мы благодарны всем, кто пытается продвигать дипломатию. Но именно Россия отвергает мирные предложения. Причем все мирные предложения: и американские, и, кстати, китайские, и европейские, и бразильские, и стран Африки, Индии. Кто бы ни говорил, что войну надо останавливать, Путин не слушает. Именно Путин говорит открыто на весь мир, каким городам он угрожает и какой народ якобы не существует", – обратил внимание Зеленский.

Он выразил надежду, что президент США Дональд Трамп услышит это. "И увидит, как Путин пытается сейчас продлить существование даже иранского режима, чтобы таким образом продлить время своему собственному безумию и убийству тысяч людей", – сказал Зеленский.

Как ранее писал OBOZ.UA:

– 20 июня, выступая на полях Санкт-Петербургского международного экономического форума, Владимир Путин пригрозил: "Там, где ступила нога русского солдата – то наше". Он назвал этот тезис "старинным правилом".

– Указанная фраза является практически полной калькой с известного лозунга немецких нацистов времен Второй мировой: "Wo der deutsche Soldat stehe, kommt kein anderer hin (Где стоит немецкий солдат, никто другой не может пройти)".

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!