Замена главнокомандующего ВСУ не предвидится, – Зеленский

Сейчас военно-политическое руководство страны не рассматривает варианты со сменой главнокомандующего ВСУ. Руководить Вооруженными Силами остается командующий Александр Сырский.

Об этом в субботу, 3 января, заявил президент страны, Верховный Главнокомандующий Владимир Зеленский. Кадровая ротация прежде всего касается госчиновников, а не военных, отметил он.

Речь идет об анонсированной Владимиром Зеленским ранее "большой перезагрузке" власти.

"Перезагрузка, как я вам говорил, (касается) Кабинета министров, правоохранительной системы, системы безопасности, министерства обороны, а с министерством обороны – "Укроборонпром" и, безусловно, Вооруженные Силы. Но мы говорим о шагах один за другим, а не говорим, что мы сегодня готовы заменить главкома (ВСУ). Сегодня замена главкома не предвидится", – в частности, пояснил глава государства.

О чем речь

Указанные ротации уже продолжаются. Так, руководителем Офиса президента назначен Кирилл Буданов – он направит работу ОП на вопросы безопасности и переговорный процесс "именно так, как нужно". Главное управление разведки Минобороны вместо него возглавитОлег Иващенко – он ранее служил в ГУР и возглавлял Службу внешней разведки Украины. Относительно того, кто теперь будет главой СВР, решение примут вскоре.

Также ожидается назначение нового главы Государственной пограничной службы, Зеленский ждет кандидатуры от министра внутренних дел.

Еще президент поручил готовить отдельный законопроект для обновления Государственного бюро расследований. "Есть вещи, которые стоит изменить. Ожидаю законопроект в январе", – отметил гарант.

Как сообщал OBOZ.UA, также глава государства решил изменить формат работы Министерства обороны. Этому должен поспособствовать опыт работы Федорова на его должности министра цифровой трансформации. Новый министр будет работать вместе со всеми нашими военными, военным командованием, национальными производителями оружия и партнерами Украины.

