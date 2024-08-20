Закроют ли УПЦ МП в Украине после решения Рады и почему дискуссии вокруг закона продолжаются: объяснение

В Верховной Раде Украины 20 августа был принят законопроект, известный в народе как "закон о запрете московского патриархата". Народные избранники создали законодательную базу для прекращения деятельности на территории Украины религиозных организаций, связанных с Россией, которая уже более 2,5 лет ведет против Украины полномасштабную агрессивную войну.

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Принятию закона предшествовали долгие месяцы промедлений, манипуляций и нагнетания, в том числе и со стороны Москвы. О том, какие механизмы для прекращения деятельности вражеских очагов влияния дает новый закон Украинскому государству, как он будет работать и поставит ли точку в проблеме вместо существовавшего до сих пор троеточия, пишет OBOZ.UA.

Запрет московского патриархата: как голосовали нардепы

Депутаты Верховной Рады Украины 20 августа приняли в целом законопроект №8371 о регулировании деятельности религиозных организаций, имеющих руководящий центр в России. 265 народных депутатов уверены, что такие организации должны либо разорвать связи с государством-агрессором, либо прекратить свою деятельность в Украине, как это предусматривает документ.

В то же время 29 нардепов, в частности, депутатская группа "Платформа за жизнь и мир" практически в полном составе, а также четверо представителей "Слуги народа", семь депутатов "Возрождения Украины" и одна внефракционная депутат выступили против такого запрета.

Еще несколько народных избранников при голосовании воздержались.

Впрочем, этот "демарш" на результаты голосования не повлиял и закон был принят. Уже через 30 дней после его подписания президентом Украины Владимиром Зеленским и публикации в "Голосе Украины" он вступит в силу.

Что предусматривает закон

Новый закон имеет целью сделать невозможной деятельность в Украине церквей, управляемых из Москвы. В первую очередь, речь идет об УПЦ МП, представители которой, между тем, зависимость от государства-агрессора отрицают.

Согласно закону, религиозные организации, подозреваемые в сотрудничестве с Русской православной церковью, будут проверяться соответствующей экспертной комиссией, создать ее поручено Государственной службе Украины по этнополитике и свободе совести (ДЭСС).

В случае, если новая комиссия будет фиксировать нарушения — ДЭСС сможет выдать предписание церкви на исправление ситуации.

При этом религиозным организациям, как отмечал в эфире телемарафона спикер ВРУ Руслан Стефанчук, после решения комиссии будут давать 9 месяцев на размышления и на разрыв связей с РФ. Если же организация ничего не сделает, на соответствующее юрлицо ДЭСС сможет подать иск в суд. А тот уже будет иметь право принять решение о запрете.

Как будет работать – и будет ли работать? – принятый закон

Как пояснил "Укринфрму" народный депутат, соавтор и один из драйверов закона, глава парламентского комитета гуманитарной политики Никита Потураев, запустить процедуру прекращения деятельности связанной с Москвой религиозной организации, согласно принятому закону, можно будет несколькими путями.

"Процедура прекращения организации (существует такой юридический термин – именно "прекращение организации") не изменилась с момента регистрации первого проекта закона. Государственная служба этнополитики и свободы совести (ДЭСС) может инициировать прекращение организации сама. Может инициировать по обращению государственных органов, включая правоохранителей .Обратиться в ДЭСС могут органы местного самоуправления и общественные объединения. Основанием для обращения может стать фактологический материал в СМИ. Вышеперечисленные органы обращаются в ДЭСС, которое может приступить к исследованию. Цель исследования – выявить или не выявить связи со страной агрессором и выяснить, занималась ли церковь распространением пропаганды русского мира. Это если речь идет о том, как запрещать", – отметил он.

Потураев добавил, что следующим после принятия закона шагом должно стать создание нормативной базы по его применению. Согласно подзаконным актам, которые еще предстоит принять, должна быть создана специальная комиссия, которую зарегистрирует Минюст и состав которой утвердит Кабмин.

"Если комиссия установила нарушения, то дает 60 дней исправить их. Либо они исправляют нарушения, либо оспаривают предписание в рамках админпроцедуры. Админпроцедура действует и сейчас, а мы по ней примем закон до конца сентября (это наше обязательство по ЕС). Если ДЕСС отказывает, а предписание остается невыполненным, то комиссия ДЭСС идет в суд. И говорит, вот решение комиссии, просим прекратить организацию. Такова процедура ликвидации структур. Это цивилизованно, демократически основывается на нашем законодательстве. Но если по кому-то из глав религиозной организации есть приговор суда, который вступил в силу за преступления против национальной безопасности, тогда правоохранители СБУ информируют ДЭСС, что против такого лица вступил в силу приговор, соответственно ДЭСС идет в суд, с материалами и просьбой о решении прекратить эту религиозную компанию. То есть, если старосты религиозных общин, настоятели, иерархи, получили приговор за государственную измену, то ДЭСС должна обратиться в суд для снятия с регистрации возглавляемых ими юрлиц", – подчеркнул нардеп.

Он подчеркнул, что судебная часть заработает через 9 месяцев после вступления закона в силу: сюда вошли, в частности, три месяца, отведенные на создание нормативной базы, месяц на формирование комиссии и еще месяц на исследование после ее формирования. Еще два месяца отвели на исполнение предписания.

"То есть для запуска судебной процедуры необходимо 9 месяцев, а вся подготовительная работа, вступает в силу сразу с принятием закона. Но даже после прекращения деятельности члены организации вправе учредить новую, которая уже не будет связана с центром в стране-агрессоре", – уточнил Потураев.

В то же время он добавил, что закон содержит прямую норму запрета только РПЦ. А украинские религиозные организации только обязывают прекратить связь с ней, и то после исследований, предписаний и, в случае невыполнения, через суд. То есть, отметил нардеп, все права и требования законодательства здесь выдержаны, так что слухи об осуждении подобного запрета со стороны западных партнеров нашего государства "очень преувеличены".

В частности, Потураев напомнил о двух статьях Конвенции прав человека (9 и 11) и тех, которые касаются религиозных организаций и общественных организаций, постулируя права тех и других, второй частью говорят, что права могут быть ограничены, если они нарушают права других людей.

"Закон о "запрете" не о вере или религии, он об административных связях. Мы говорим УПЦ: РПЦ – преступники. Прекратите с ними связи, а если не уберете, то будут санкции. Впрочем, никакого ограничения украинским гражданам не будет, если они выполнят предписания", – подчеркнул депутат.

Долгая история принятия

Утверждению законопроекта предшествовала довольно длительная история. Разработанный правительством во исполнение решения Совета национальной безопасности и обороны в январе 2023 года и зарегистрированный тогда же в парламенте, рассмотрения в первом чтении он ждал до 19 октября 2023 года. Далее – еще одна многомесячная пауза, во время которой на второе чтение законопроект не выносился.

5 марта 2024 года Комитет ВР по вопросам гуманитарной и информационной политики рекомендовал парламенту принять законопроект во втором чтении, а 21 мая, после блокирования трибуны депутатами Европейской Солидарности с требованием вынести документ на рассмотрение, на согласительном совете депутаты договорились, что это будет сделано после сбора 226 подписей за рассмотрение. Стефанчук объяснял это необходимостью убедиться, что законопроект не будет провален.

Что говорят сторонники и противники запрета

Пока Россия из каждого "утюга" кричит о "наступлении сатанистов на единую каноническую православную церковь" в Украине, крупнейшим противником запрета внутри страны, что вполне логично, стала сама УПЦ МП.

Представители этой религиозной организации называли законопроект "нарушением прав человека и преследованием церкви". В УПЦ МП также категорически отрицают свою зависимость от Москвы, заявляя, что стали независимой церковью еще с мая 2022 – несмотря на то, что в декабре 2022 года специальная экспертная комиссия ДЭСС официально установила связь УПЦ с Московским патриархатом.

В УПЦ неоднократно обещали оспорить закон в судах в случае его полного принятия.

"УПЦ всегда действовала в пределах правового поля. Если это правовое поле дает ей возможность оспаривать вещи, которые нарушают права и свободы граждан Украины, возможность свободно исповедовать религию, нарушают свободу совести, то конечно тогда нужно все делать для того, чтобы юридическим законным способом отстоять фундаментальное, конституционное право на свободу совести и религиозное убеждение", – говорил в комментарии "Общественному" митрополит УПЦ МП Климент.

Между тем, за несколько дней до голосования Зеленский обратился в Совет церквей и религиозных организаций для обсуждения потенциального запрета УПЦ МП. После этого во Всеукраинском Совете церквей выступили с заявлением, в котором говорилось о поддержке запрета связей с РПЦ, а также осуждении деятельности РПЦ, которая стала "соучастником кровавых преступлений российских захватчиков против человечности".

Кроме того, предстоятель Православной церкви Украины (ВТО) Эпифаний призвал предстоятеля УПЦ Московского патриархата Онуфрия начать диалог об объединении.

На протяжении всей эпопеи с законопроектом о запрете УПЦ МП социсследования стабильно показывали, что украинское общество в большинстве своем поддерживает прекращение деятельности зависимых от Москвы религиозных организаций с УПЦ МП во главе. По меньшей мере 65% украинцев, по разным опросам, поддержали запрет на уровне государства этой организации, за "существенное вмешательство" в ее деятельность высказывались около 85%.

И эти настроения выливались в запрет деятельности УПЦ МП на локальном уровне. С ноября 2022 г. местные советы разных уровней начали запрещать на своей территории МП и разрывали соглашения на пользование храмовыми сооружениями. Количество таких запретов за год перевалило за два десятка.

Теперь под этими общественными настроениями и локальными решениями наконец-то появился законодательный "фундамент".

Напомним, 20 августа в Раде был поддержан законопроект о запрете деятельности РПЦ в Украине. Несколькими днями ранее за такой запрет выступил Всеукраинский совет церквей.

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