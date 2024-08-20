Кто голосовал против запрета русской церкви в Украине и чем известны противники закона: все подробности

В Верховной Раде Украины 20 августа было принято историческое решение: депутаты поддержали в целом законопроект о запрете московской церкви в Украине. За прекращение деятельности на территории нашего государства аффилированных с государством-агрессором религиозных организаций выступили 265 народных избранников, еще 29 нардепов проголосовали против, а четверо воздержались.

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Результатов поименного голосования на сайте украинского парламента пока нет, однако некоторые имена защитников московской церкви в Украине уже известны. Кому не мешает деятельность одного из мощнейших центров влияния РФ в Украине во время полномасштабной войны, рассказывает OBOZ.UA.

Днем 20 августа народные депутаты наконец-то приняли доработанный законопроект №8371 о запрете деятельности на территории Украины религиозных организаций, в том числе связанных с РФ. В народе его прозвали "законом о запрете московской церкви". Уже через 30 дней после опубликования этого закона он вступит в силу, вместе с тем громадам УПЦ МП, как пояснил народный депутат Украины Ярослав Железняк, законодатели оставили 9 месяцев на то, чтобы разорвать связи с РПЦ, в противном случае их деятельность на территории Украины будет незаконной.

За такой запрет во втором чтении выступили 265 депутатов. В то же время, часть народных избранников не видит в деятельности этого мощного центра российского влияния в охваченной войной Украине ничего плохого: таких, по данным системы "Рада", набралось 29 человек, представляющих разные фракции и депутатские группы. Еще четверо нардепов, судя по данным на электронном табло, во время голосования воздержались.

Полностью прогнозируемо против упомянутого закона практически в полном составе проголосовали депутаты от сформированной из обломков запрещенной "Оппозиционной платформы – За жизнь" депутатской группы "Платформа за жизнь и мир": красную кнопку нажали 17 из 19 депутатов. Куда удивительнее стало то, что там нашелся один депутат (Юрий Загородний), который запрет поддержал.

Не произошло сенсаций также в голосовании представителей фракций ВО "Батьківщина", "Європейська Солідарність", "Голос", партии "За майбутнє" и депутатской группы "Довіра": там запрет московской церкви в Украине поддержали единодушно. Правда, некоторые нардепы – Алексей Гончаренко (ЕС), Марьяна Безугла, Сергей Ионушас ("Слуга народа") и Наталья Пипа – подали заявления о том, что их голоса не были учтены во время голосования.

Однако представители некоторых фракций и групп отметились голосами против введения запрета. В их числе, в частности, и президентская фракция партии "Слуга народа".

"Слуги" не своего народа

В крупнейшей парламентской фракции политической партии "Слуга народа" нашлось четыре защитника московской церкви в Украине.

По данным СМИ, против запрета УПЦ МП выступил, в частности, нардеп Артем Культенко. Он, пишут журналисты, возглавлял группу защитников УПЦ МП внутри "Слуги народа". Среди "достижений" выходца из Черкасской области Культенко за время каденции – голосование в конце 2022 года скандальной градостроительной реформы (законопроект № 5655), которая отстаивала интересы застройщиков и нивелировала влияние граждан на восстановление Украины. Эта реформа не подписана президентом Украины Владимиром Зеленским.

А в апреле 2024 года Культенко привлек внимание команды Bihus.info, проводившей расследование о деятельности сети, противодействующей запрету УПЦ МП. В этом, установили расследователи, этот нардеп сотрудничал с еще одним уже бывшим "слугой" – любителем московской церкви Артемом Дмитруком, а также с подозреваемым в государственной измене клириком Новокаховской епархии УПЦ МП Сергеем Чертилиным.

По данным СМИ, с 2016 года Культенко являлся послушником Киевской духовной семинарии Украинской православной церкви (Московского патриархата).

Выступил против запрета московской церкви также "слуга" Павел Халимон из Чернигова. Еще в 2020 году он стал фигурантом коррупционного скандала: журналисты проекта "Схемы" обнародовали записи, на которых мужчина с голосом, похожим на голос нардепа, требует взятку в размере 40 миллионов гривен за содействие в ведении аграрного бизнеса на Черниговщине. Детективы НАБУ изучили записи и обратились к генпрокурору Венедиктовой с просьбой возбудить уголовное производство, однако тогдашняя глава Генпрокуратуры отказала в открытии производства.

А в 2023-м журналист Михаил Ткач опубликовал расследование, в котором рассказал, что Халимон приобрел во время полномасштабного вторжения России в Украину имение на Печерске по заниженной в пять раз стоимости, оформив его на жену. После этого САП обратилась к генпрокурору с просьбой открыть дело в отношении нардепа Халимона по факту незаконного обогащения, а в НАПК, промониторив образ жизни этого нардепа, выявили признаки коррупционного уголовного правонарушения, которые могут свидетельствовать о незаконном обогащении на 10 млн грн.

Халимон также голосовал за скандальную градостроительную реформу.

Против запрета московской церкви в Украине голосовал также киевлянин Евгений Брагар. Отстаивать этот центр враждебного влияния нардепу не помешал даже диплом исторического факультета Киевского национального университета имени Тараса Шевченко: очевидно, некоторые уроки истории он усвоил крайне плохо.

Так, после избрания в 2019 году Брагар в эфире телеканала "Рада" заявил, что Украине не стоит финансировать кинематограф патриотического направления.

Среди скандалов, в которые попадал Брагар за время депутатства – "совет" пенсионерке продать собаку, чтобы оплатить коммуналку, который нардеп дал женщине в прямом эфире одного из телеканалов в феврале 2020 года. А за месяц до того общественность возмутило поданное "слугой" заявление в полицию на двух волонтерок, которые, возвращаясь с похорон убитого на Донбассе воина, и потребовали от водителя автобуса выключить российский сериал. Брагар назвал действия девушек "неприемлемыми и дискриминирующими".

Между тем, в июле 2021 года патрульные, остановившие авто нардепа из-за отсутствия подсветки государственного номера, заподозрили, что он находился за рулем в состоянии наркотического опьянения. На стражей порядка Брагар тогда написал заявление. Медэкспертиза впоследствии не подтвердила, что он употреблял наркотики.

Четвертым "слугой", отстаивающим московскую церковь в Украине, оказался мажоритарщик из Ривнещины Сергей Литвиненко. "Прославился" с самого начала каденции тем, что вошел в первые "кнопкодавы". Согласно аналитике Движения ЧЕСТНО, Литвиненко вошел в список прогульщиков среди народных депутатов Верховной Рады 9 созыва. По данным исследования, с начала 2022 по май 2023 года этот народный избранник пропустил 45% голосований.

В 2020 году Литвиненко заявлял о желании провести выборы на временно оккупированных войсками РФ территориях Донецкой и Луганской областей. Из-за этого 24 июня 2020 года в Ровенской области на избирательном округе депутата произошла драка между партией Национальный корпус и представителями Литвиненко.

Как и Брагар и другие однопартийцы-единомышленники по вопросу московской церкви, Литвиненко был среди голосовавших за градостроительную реформу в интересах застройщиков. А в ноябре 2021 года поддержал законопроект 5289, который преследовал цель сделать необязательными упрощенные закупки для большинства заказчиков. Предложенные изменения фактически позволили бы большинству заказчиков заключать договоры напрямую вместо проведения упрощенных закупок и выводило бы из-под Prozorro 40 млрд гривен в год.

Еще трое "слуг" во время голосования воздержались: это Георгий Мазурашу, которого журналист LIGA.net Юрий Смирнов назвал "автором самых бессмысленных законопроектов в этой каденции парламента", выпускник Российского государственного социального университета в Москве Роман Каптелов и бывший инженер-механик Выгоднянского комбината хлебопродуктов и докер-механизатор Одесского морского торгового порта Степан Чернявский.

Кто выступил за сохранение российского влияния под ширмой "Восстановления Украины"

Нашлись любители российской церкви и в депутатской группе "Восстановление Украины", в которую вошли преимущественно бывшие представители фракций ОПЗЖ и "Слуги народа".

В частности, против запрета московского патриархата проголосовал Анатолий Бурмич, прошедший в парламент по спискам ОПЗЖ под номером 20. Является фигурантом Реестра предателей из-за распространения российской пропаганды и обвинения США и ЕС в войне на Донбассе.

Известен, в частности, тем, что выступил одним из инициаторов представления в Конституционный Суд Украины в августе 2020-го о соответствии Конституции ряда положений антикоррупционного законодательства. После этого обращения 28 октября того же года в КСУ обнародовали скандальное решение, повлекшее отмену ответственности за недостоверное декларирование и само электронное декларирование.

Уже после начала полномасштабного вторжения в феврале 2022-го Бурмич продолжал распространять любимый тезис пророссийской "пятой колонны" в Украине о "внешнем управлении". Нардеп обвинил США в том, что они якобы повлекли за собой российское вторжение, чтобы "украинцы ненавидели россиян, а Европа рассорилась с россией". Отрицал агрессию России, потому что это ей "точно не выгодно". Украинские власти Бурмич обвинил в том, что они не соглашаются на переговоры "где угодно" (а фактически – отказываются капитулировать) и планируют "погибнуть все вместе".

Как и подобает соучредителю строительной компании "Престиж-кепитал" и девелоперской "Нью Кэпитал", Бурмич поддержал градостроительную реформу.

Абсолютно ожидаемо против запрета московского патриархата выступил одессит Артем Дмитрук, фигурировавший вместе со "слугой" Культенко в расследовании Bihus.info. В совет прошел как мажоритарщик от "Слуги народа" по одному из округов Одесщины.

В течение всей каденции Дмитрук демонстрировал ярко выраженную пророссийскую позицию и постоянно попадал в скандалы.

Так, в 2020 году с коллегой Алексеем Леоновым он демонстративно возлагал цветы к зданию Дома профсоюзов, где 2 мая 2014 года погибла группа сепаратистов, убивших нескольких сторонников Евромайдана, шедших мирным шествием в центре Одессы. В следующем году, перед исключением из фракции, принял участие в фильме Шария по поводу событий в Одессе 2014 года и дал этому пропагандисту интервью с тезисами о "разочаровании" в "Слуге народа".

Также в 2020-м в парламенте Дмитрук подрался с депутатом от "Батькивщины" Сергеем Власенко, когда последний попытался подойти к месту спикера. "Аргументы" в виде кулаков он вообще применяет регулярно. Так, 25 января 2022 года во время драки в Одесском горсовете с участием Дмитрука пострадали 10 человек, двое были госпитализированы с диагнозами перелом челюсти и закрытая черепно-мозговая травма. Тогда с помощью группы поддержки Дмитрук прошел в зал на втором этаже, где начал срывать заседание: бегать по столам и ломать мебель.

А в 2023 году Дмитрук совместно с нардепом Александром Куницким избили человека в центре Киева. По этому факту генеральная прокуратура возбудила уголовное дело против нардепов.

Дмитрук последовательно становился на защиту УПЦ МП во время рассмотрения ее запрета из-за связей с РФ, выступал с провокационными заявлениями в поддержку русского языка в Украине, а также внес залог за Павла Музычука, иеродиакона УПЦ МП и фигуранта Реестра предателей, задержанного СБУ по подозрению в оправдывании вооруженной агрессии РФ против Украины.

В 2023-м журналисты Bihus.info установили, что Дмитрук после начала полномасштабной войны приобрел себе авто стоимостью не менее $35 тыс.

Еще один представитель "Восстановление Украины", бывший представитель ОПЗЖ Владимир Мороз, отличившийся поддержкой московской церкви, за время депутатской каденции так и не смог выполнить ни одного своего обещания, выяснило "Слово и Дело".

Мороз был одним из инициаторов представления в Конституционный суд о соответствии Конституции ряда положений антикоррупционного законодательства, благодаря решению суда ответственность за недостоверное декларирование и само электронное декларирование было отменено

В октябре 2023-го вместе с Дмитруком пытался устроить драку во время голосования за законопроект №8371 по запрету деятельности в Украине религиозных организаций, связанных с Россией, с нардепами, придерживавшимися противоположной позиции. В частности, Мороз назвал самовыдвиженца Игоря Гузя, активно выступающего за запрет УПЦ МП в Украине, "раскольником" и "чертом "е***ным".

Также некоторые СМИ упоминали имя Мороза в контексте нескольких скандальных историй, в частности, и коррупционного характера.

Народный депутат Анатолий Гунько в Раду прошел как мажоритарщик от "Слуги народа" на довыборах в 208 округе. После избрания через Печерский суд в декабре 2020-го отсудил у правоохранительных органов два миллиона гривен моральной компенсации из-за уголовного преследования по подозрению в присвоении земли ГП "Радиопередающий центр " в Броварах. Дело за год до того было закрыто из-за нехватки доказательств. Свой моральный ущерб Гунько оценил в 10 млн. грн.

Во время локдауна в апреле 2021-го авто Гунько светилось возле одного из столичных ресторанов. А в первый день полномасштабного вторжения нардеп получил в подарок от своего помощника часы марки " Breguet " за более 10 тысяч долларов, из-за чего на Гунько в августе 2022-го был составлен админпротокол НАПК.

Впрочем, не админпротоколами едиными, как говорится.

В апреле 2023 годасуд признал Гунько виновным в нарушении требований по предотвращению и урегулированию конфликта интересов. Нардеп нарушил закон, написав депутатское обращение в своих интересах. Суд установил, что Гунько давал указания органу досудебного расследования в своем депутатском обращении к начальнику ГУ ЧП в Черниговской области.

А в августе того же года НАБУ и СБУ поймали Гунька и двух его подельников на получении взятки за выделение земли, когда они получали первый транш – 85 тысяч долларов. В общей сложности взятка должна составлять 221 тыс. долларов. По данным следствия, за деньги Гунько обещал бизнесмену помочь получить в аренду государственные земли, принадлежащие Национальной академии аграрных наук.

Нардепу сообщили о подозрении по статье о извлечении неправомерной выгоды (ч. 4 ст. 368 УКУ). Ему грозит до 12 лет тюрьмы с конфискацией. После этого его исключили из фракции "Слуги народа".

Еще один "защитник" московского патриархата – мажоритарщик от ОПЗЖ из Луганщины Александр Лукашев.

В 2019-2022 годах принял участие в десятках эфиров пропагандистских ток-шоу пророссийских телеканалов ZIK, "112", NewsOne, Первый независимый, Ukrlive и "Наш". Распространял пророссийскую и антизападную пропаганду. Призвал "провести выборы на неподконтрольных территориях", а уже потом "установить контроль над границей". Также участвовал в телемосте с луганским сепаратистом Родионом Мельником в эфире канала "Наш".

Лукашев голосовал за градостроительную реформу и выступил соинициатором представления в КСУ о соответствии Конституции электронного декларирования и ответственности за недостоверные сведения в декларациях.

Скамьи любителей московской церкви пополнил также Евгений Шевченко, включенный в Реестр предателей из-за озвучивания тезисов российской пропаганды и поддержки самопровозглашенного "президента" Беларуси Александра Лукашенко. В частности, Шевченко поздравлял белорусского диктатора с "победой" на "выборах" в 2020 году, в апреле 2021-го ездил в Лукашенко на встречу, а в мае того же года хвалил диктатора за принудительную посадку самолета Ryanair и задержание находившегося на борт оппозиционера Романа Протасевича. После этого был исключен из фракции "Слуга Народа".

Отличился получением в январе 2022 года 20 тыс. грн компенсации за жилье. Шевченко регулярно посещал эфиры пророссийского телеканала 112 обвиняемого в государственной измене Виктора Медведчука, а в 2019 он присоединялся к пропагандистскому эфиру на "Первом канале" с рассказом о "плохих националистах" в Украине.

Уже во время полномасштабной войны с Россией в марте 2022-го сотрудники СБУ задержали Шевченко во время попытки пересечения границы с Польшей. По данным Честно, он в период с 24 февраля по 1 июня 2022 года пропустил все заседания Совета, по которым есть данные. Входит в крупнейшие прогульщики парламента (с начала 2022-го по май 2023-го пропустил 53% голосований).

В 2023 году Евгений Шевченко вел тайные переговоры с самопровозглашенным президентом Беларуси Александром Лукашенко по просьбе украинских спецслужб.

Против запрета московской церкви отдал голос нардеп Евгений Яковенко, баллотировавшийся от ВО "Батьківщина".

Отличился поддержкой скандальной градостроительной реформы, а также тем, что 6 июня 2022 года пограничная полиция Молдовы задержала народного депутата Украины Евгения Яковенко по запросу Беларуси. В базу Интерпола беларуские силовики внесли его по обвинению во "взяточничестве и коррупции".

Также среди противников запрета УПЦ МП засветилась избираемая от ОПЗЖ внефракционная нардеп Виктория Гриб с Луганщины.

Известна поддержкой градостроительной реформы, а также тем, что 21 июня 2022 года во время голосования за Стамбульскую конвенцию была одной из 6 проголосовавших против народных депутатов. Эту конвенцию, направленную на предотвращение насилия в отношении женщин, Украина подписала еще в 2011 году, однако до 20 июня 2022 года она оставалась нератифицированной.

Напомним, 20 августа в Раде был поддержан законопроект о запрете деятельности РПЦ в Украине. Несколькими днями ранее за такой запрет выступил Всеукраинский совет церквей.