Задавал много вопросов: Ермак раскрыл детали разговора между Зеленским и Трампом в Гааге

На последней встрече с президентом Владимиром Зеленским президент США Дональд Трамп продемонстрировал заинтересованность в том, как развивается оборонно-промышленный комплекс нашей страны. Трамп задавал Зеленскому немало вопросов.

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Об этом заявил руководить ОП Андрей Ермак. Деталями о том, как прошли переговоры лидеров, он поделился 27 июня во время "Форума власти и бизнеса: от диалога и партнерства".

Ермак назвал встречу "очень хорошей". Якобы американский глава "очень много времени уделил именно обсуждению достижений Украины по производству оружия".

"Он задавал много вопросов и было видно, что ему это очень интересно", – рассказал руководитель Офиса президента Украины.

Он утверждает, что разговор "точно демонстрирует", что Соединенные Штаты "заинтересованы в сотрудничестве с Украиной".

Напомним: Зеленский и Трамп провели переговоры 25 июня, в последний день саммита НАТО, состоявшегося в Гааге (Нидерланды).

Как писал OBOZ.UA, разговор длился около 50 минут. Политики говорили о том, как достичь прекращения огня в Украине и настоящего мира, о ПВО и производстве дронов в нашей стране, реальной ситуации на поле боя и других вопросах.

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