Зачем Трампу было энергетическое перемирие между Украиной и РФ: Курносова назвала причину

После краткосрочного "энергетического перемирия" Россия возобновила удары по энергетической системе Украины. Президент США Дональд Трамп при этом заявил, что три дня условного отсутствия российских ударов по украинским энергообъектам при анонсированном им же недельном "моратории" являются "соблюдением слова" российским диктатором Владимиром Путиным.

Видео дня

Это заявление не означает, что Трамп не умеет считать, "энергетическое перемирие" было нужно ему для проверки своей способности надавить на Путина – и ответ на этот вопрос американский президент получил. Такое мнение в интервью OBOZ.UA высказала российский оппозиционер Ольга Курносова.

Зачем Трампу понадобилось "энергетическое перемирие"

По мнению Курносовой, в случае с заявлением президента США о том, что Путин "сдержал слово" и якобы не отдавал приказов об ударах по украинской энергетике в течение недели, "от воскресенья до воскресенья", следует отделять то, что глава Белого дома говорит, от того, что "он на самом деле думает".

"На мой взгляд, Трамп проверяет, насколько он может надавить на Путина и какие инструменты у него есть в руках. И то, что он сказал, относится как раз к его пониманию эффективности своих инструментов. Мы не знаем, о чем он говорил с Путиным, что он ему сказал, но в любом случае это на Путина произвело впечатление", – отметила Курносова.

Она также подчеркнула, что для Трампа мораль и этика не играют особой роли. И это так или иначе влияет на переговоры.

"На мой взгляд, история с прекращением огня – это история о том, что Трамп может давить на Путина. Это, безусловно, да. И, соответственно, как я уже сказала, он проверял те методы, с помощью которых у него это давление получается. Может ли Трамп передать в этой ситуации Украине ракеты Tomahawk? На мой взгляд, может. Но, опять-таки, мы до конца не понимаем, что говорил Трамп Путину, что у него было механизмом давления и как будут происходить дальнейшие шаги Дональда Трампа", – сказала представительница российской оппозиции.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что Трамп заявил о прогрессе в урегулировании еще одной войны. В качестве уже девятой якобы завершенной им войны президент США записал себе в "актив" "очень близкую к завершению" войну в Судане.

В то же время "миротворец" Трамп продолжает рассказывать об "очень хорошем" новом этапе переговоров по войне в Украине и даже умудрился приписать себе "предотвращение начала ядерной войны" между РФ, имеющей ядерный арсенал, и Украиной, которая от него отказалась в свое время по настоянию и под "гарантии" США.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!