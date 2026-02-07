Трамп заявил об "очень хорошем" новом этапе переговоров по войне в Украине

Президент США Дональд Трамп уверен, что переговоры с РФ и Украиной проходят "очень хорошо". Он заявил, что "что-то может произойти".

О чем именно речь, Трамп не уточнил. Это заявление он сделал, общаясь с журналистами на борту президентского самолета, видео опубликовано на YouTube-канале Белого дома.

Трампу нравится ход переговоров с участием РФ и Украины

Президент США продолжает хвастаться "замечательными переговорами" с участием Штатов, Украины и России – несмотря на то, что никаких ощутимых сдвигов они до сих пор так и не принесли, а РФ продолжает попытки уничтожить украинскую энергетику и лишить людей тепла и света в сильные морозы.

"У нас были очень, очень хорошие разговоры по России, Украине. Возможно, что-то произойдет", – сказал Трамп.

Деталей о том, что именно "очень хорошего" удалось достичь в бесконечном переговорном процессе, он не привел, переключившись на тему Ирана.

За время 18-минутного брифинга для журналистов Трамп еще раз вспомнил об Украине. Правда, лишь для того, чтобы повторить, что "у нас очень хорошие переговоры продолжаются с Россией и Украиной".

Как писал OBOZ.UA, спикер польского парламента заявил, что Трамп не заслуживает Нобелевской премии. Влодзимеж Чарзастый убежден, что президент США "дестабилизирует" ситуацию в мире. Он заявил, что глава Белого дома нарушает правила политики, принципов, ценностей, а часто и международное право.

