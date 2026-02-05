'Почти достигли этого': Трамп заявил о прогрессе в урегулировании еще одной войны

Президент США Дональд Трамп похвастался своей миротворческой деятельностью и заявил, что война в Судане "очень близка к завершению". Она может быть его девятым урегулированным конфликтом – если российско-украинская война не закончится раньше.

Видео дня

Об этом глава Белого дома сказал 5 февраля, выступая на 74-м Национальном молитвенном завтраке. Это ежегодное двухпартийное мероприятие в Вашингтоне, которое традиционно посещают президенты Соединенных Штатов.

Трамп упомянул о нескольких войнах; об Украине – лишь вскользь

В длинной, извилистой 77-минутной речи в отеле Washington Hilton республиканец обратил внимание на присутствующую на молитвенном завтраке гражданку Судана. Для контекста отметим, что речь идет о Мириам Ибрагим, которую суд в ее родной стране приговорил к смертной казни за "вероотступничество", но из-за международного давления и отмены приговора апелляционным судом она была освобождена и нашла убежище в посольстве США в Хартуме.

"Сегодня в аудитории невероятная женщина... Мириам Ибрагим – христианка из Судана. И я упорно работаю, чтобы прекратить эту войну. Мы очень близки к завершению", – сказал президент Соединенных Штатов.

Трамп продолжил, заявив, что это будет "девятая война", которую он закончит, "если мы сначала не справимся с Россией и Украиной".

"Но мы упорно работаем, чтобы прекратить эту войну. Мы очень близки к завершению. Мы почти достигли этого", – повторил он, имея в виду ситуацию в Судане.

В другой части своей речи американский президент напомнил, как удачно он решил конфликт между Азербайджаном и Арменией. По словам Трампа, кремлевский диктатор Владимир Путин удивился этому.

"За один год я завершил восемь безумных войн, таких как в Камбодже и Таиланде, в Косово и Сербии, в Пакистане и Индии, в Израиле и Иране, в Армении и Азербайджане... Путин позвонил мне по поводу Азербайджана и Армении. Он сказал: "Я работал 10 лет, чтобы сделать это, как вам это удалось?" И мне это удалось!" – похвастался Трамп.

По его словам, "два действительно хороших лидера (президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян. – Ред.) только и знали, что воевать друг с другом" и делали это на протяжении многих лет.

"Это все, что они знали. И мы достаточно быстро все решили", – заявил глава Белого дома.

"Блаженны миротворцы... Но мир можно иметь только благодаря силе. Я считаю, что без силы мира очень трудно достичь, а мы имеем силу", – добавил он.

Как писал OBOZ.UA:

– Во время молитовного завтрака Дональд Трамп также заявил, что считает себя достойным попасть в рай несмотря на то, что не считает себя идеальным. Как пояснил глава Белого дома, он сделал много добра для "идеальных людей".

– Ранее Трамп сообщил, что не исключает сценария, при котором он будет баллотироваться на третий президентский срок якобы с единственной целью – чтобы "сделать Америку снова великой".

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!