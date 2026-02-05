'Я остановил начало ядерной войны между РФ и Украиной': Трамп предложил разработать новый договор вместо продления СНВ-III

Президент США Дональд Трамп заявил, что предотвратил несколько ядерных конфликтов, и в этот перечень он вписал войну России против Украины. Среди других примеров Трамп назвал войны между Пакистаном и Индией и между Ираном и Израилем.

Достижениями своего президентства республиканец в очередной раз похвастался в четверг, 5 февраля, в Truth Social. Именно в этот день прекращает действие СНВ-III – Договор о сокращении и ограничении стратегических наступательных вооружений.

Трамп назвал США самой мощной страной в мире. Он утверждает, что во время первой каденции "полностью отстроил вооруженные силы... включая новые и много восстановленных ядерных вооружений". Также он создал Космические силы и продолжает укреплять американскую армию "на уровнях, которых до этого никто не видел".

"Мы даже добавляем линкоры, в 100 раз мощнее тех, что бороздили моря во время Второй мировой войны: "Айова", "Миссури", "Алабама" и другие", – продолжил президент.

"Я предотвратил ядерные войны, вспыхнувшие по всему миру, между Пакистаном и Индией, Ираном и Израилем, а также Россией и Украиной", – добавил он.

Отметим, что все указанные им государства имеют (Израиль – неофициально) или, по крайней мере, близки к получению ЯО – кроме Украины.

Что касается СНВ-III, то этот договор, по мнению Трампа, продолжать не стоит, потому что это "плохо заключенное соглашение, которое постоянно нарушается". Вместо этого нужно создать "новый, усовершенствованный и модернизированный договор, который сможет действовать долгое время".

Что предшествовало

Российско-американский Договор о стратегическом наступательном вооружении регулировал два крупнейших национальных ядерных арсенала и был основным документом, сдерживающим ядерную гонку.

Он ограничивал количество носителей на уровне 800 единиц (из которых только 700 могут быть развернуты, то есть установлены на носителях и готовы к применению), а боезарядов – на уровне 1550 единиц. Соглашение также предусматривало регулярные проверки и создание Двусторонней консультативной комиссии, которая собиралась дважды в год.

Обе стороны были недовольны этим документом на 100%, поэтому его не продлили. Срок действия СНВ-III закончился 5 февраля 2026 года.

Как писал OBOZ.UA, заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев попытался напугать Запад ядерной зимой в связи с завершением действия СНВ-III. Он поделился кадром фэнтезийного сериала "Игра престолов" с подписью "Зима близко".

