На границе Пакистана и Афганистана произошли новые столкновения: каждая сторона обвинила другую

Конфликт между Пакистаном и Афганистаном вошел в новую фазу обострения. Вечером в пятницу, 5 декабря, на границе между двумя странами произошло столкновение, раздавались выстрелы.

Несмотря на то, что в результате стрельбы никто не пострадал, обе стороны обвиняют друг друга в провокации. Подробности сообщает АР.

Поздно в пятницу пакистанские и афганские войска обменялись огнем на границе между двумя странами, о жертвах или разрушениях не сообщалось. Обе страны обменялись взаимными обвинениями в провоцировании столкновения, что нарушило установленный около двух месяцев назад хрупкий режим прекращения огня.

"Переговоры между Кабулом и Исламабадом, направленные на ослабление напряженности на границе и поддержку перемирия, сорвались в ноябре, но перемирие, достигнутое при посредничестве Катара в октябре, в основном действовало", – указано в материале.

Обострение на границе произошло через день после того, как власти Пакистана заявили о намерении разрешить Организации Объединенных Наций переправлять гуманитарную помощь в Афганистан через пограничные пункты Чаман и Торкхам, которые были преимущественно закрыты почти два месяца из-за эскалации напряженности.

"Мохаммад Садик, представитель пакистанской полиции, заявил, что стрельба началась с афганской стороны, и пакистанские войска открыли ответный огонь вблизи пограничного перехода Чаман, ключевого транзитного маршрута", – отмечает АР.

А Кабул через представителя афганского правительства Талибана Забихуллы Муджахида обвинил Пакистан в провокации и открытии огня.

"К сожалению, сегодня вечером пакистанская сторона снова начала атаки на Афганистан в районе Спин Болдак города Кандагар, заставив силы Исламского Эмирата (так "Талибан" называет свою администрацию. – Ред.) ответить", – процитировало агентство заявление Муджахида.

Афганские пограничники заявили, что пакистанцы бросили ручную гранату в пограничный район Спин Болдак с афганской стороны, на что военные Афганистана якобы и вынуждены были реагировать. Представитель афганской пограничной полиции Абидулла Фаруки заявил, что Афганистан "остается приверженным соблюдению режима прекращения огня".

Зато представитель премьер-министра Пакистана Мошарраф Заиди утверждал, что первыми открыли огонь афганцы. По его версии, вечером в пятницу "афганский режим Талибана прибегнул к неспровоцированному обстрелу вдоль границы с Чаманом".

Представитель добавил, что пакистанские силы находятся в полной боевой готовности и преданы обеспечению территориальной целостности страны и безопасности ее граждан.

Напряженность в отношениях между Афганистаном и Пакистаном возросла после пограничных столкновений между двумя государствами в октябре этого года, которые стоили жизней десяткам солдат, мирных жителей и боевиков-талибов. Сотни людей по обе стороны границы получили ранения.

"Насилие вспыхнуло после взрывов в Кабуле, столице Афганистана, 9 октября, в которых правительство Талибана обвинило Пакистан и пообещало отомстить.

Эти бои были наиболее ожесточенными столкновениями между соседями за последние годы. Прекращение огня, заключенное при посредничестве Катара, несколько ослабило напряженность, но дальнейшие мирные переговоры в Стамбуле не привели к соглашению", – напомнили в АР.

Пакистан обвиняет действующие власти Афганистана в причастности к нападениям внутри страны боевиков из рядов пакистанского Талибана ("Техрик-е-Талибан Пакистан"). Эта организация считается отдельной от афганского Талибана, однако имеет с ним тесные связи. И после возвращения талибов к власти в Афганистане немало пакстанских боевиков нашли в этой стране убежище – что стало одним из ключевых факторов обострения отношений между двумя соседними государствами.

