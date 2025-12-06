Буданов: удары Украины наносят России больше потерь, чем все западные санкции

Страна-агрессор Россия несет от украинских ударов вглубь России гораздо большие потери, чем от всех вместе санкций западных стран. Вообще, Украина имеет уникальный военный опыт и поэтому должна стать неотъемлемой частью новой системы мировой безопасности.

Видео дня

Об этом на XIV Форуме гражданского общества "(вы)СТОИМ!" рассказал глава Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов. Глава ГУР подчеркнул, что такие удары по российской энергетике, к сожалению, не могут остановить войну, но ощутимо бьют по финансовым возможностям РФ.

Что сказал Буданов

Он назвал дроновые атаки "украинскими санкциями" для страны-агрессора.

"Если мы смотрим абсолютные цифры, это страшные потери. И поверьте мне, эти потери от так называемых "украинских санкций" для России гораздо больше, чем потери от всех вместе взятых санкций, введенных против нее", – сказал глава ГУР.

Кирилл Буданов добавил, что такими "украинскими санкциями" уже удалось остановить примерно 20% нефтепереработки РФ, и этот показатель "можно увеличить до 30%".

Однако это, к сожалению, не остановит войну, потому что россияне готовы жить в нищете, считает глава украинской разведки.

"Россия такая страна, в которой люди будут ходить пешком, грызть хлеб, но в армию все, что нужно, будет идти. Это нам надо всем осознавать и честно признавать", – объяснил он.

Украинский опыт

Так или иначе, украинский опыт ведения современной войны, от применения беспилотников до киберобороны, "является уникальным", считает Кирилл Буданов. Разведчик отмечает – недаром сегодня опыт украинских бойцов изучают военные теоретики, изобретатели и инженеры ведущих стран мира.

И именно он станет фундаментом для коллективной защиты Европы, добавляет начальник ГУР.

Удары вглубь России

Украинские силы продолжают наносить удары по территории России. Целью дронов и других средств поражения становятся объекты инфраструктуры российской нефтяной и оборонно-промышленной базы. Ряд объектов на вражеской территории регулярно подвергаются повторным атакам.

Так, в ночь на 6 декабря украинские войска вновь ударили по Рязанскому нефтеперерабатывающему заводу. И в этот раз на территории объекта было зафиксировано попадание в цель и поражение установки низкотемпературной изомеризации.

Как сообщал OBOZ.UA, в ночь на 5 декабря в Темрюкском порту в Краснодарском крае страны-агрессора России из-за таких "украинских санкций" также прогремели взрывы. Кроме этого, под ударом оказались и мощности Сызранского нефтеперерабатывающего завода в Самарской области.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!