'За последние 100 лет Россия напала по меньшей мере на 19 стран': Каллас указала на большой вызов для Европы. Видео

Россия за последнее столетие осуществила агрессию по меньшей мере против 19 государств, и ни одно из них не нападало на нее в ответ. Это свидетельствует о системной угрозе для Европы и потребности не в уступках жертве войны, а в принуждении агрессора к реальным ограничениям.

Видео дня

Об этом заявила Кая Каллас, комментируя вызовы безопасности для ЕС. Видео с комментарием обнародовали на Oslo Security Conference.

"Российская агрессия не является единичным явлением или реакцией на внешние угрозы. В течение последних 100 лет РФ неоднократно атаковала соседние государства, некоторые – по несколько раз, и ни одна из них не совершала нападения на Россию", – подчеркнула Каллас.

На этом фоне главным вопросом для Европы она назвала не только прекращение войны против Украины, но и недопущение ее повторения в другом месте. Каллас подчеркнула, что без системных изменений в самой России угроза будет оставаться.

Среди необходимых шагов Каллас назвала требование уступок именно со стороны РФ – в частности, ограничение военного бюджета, численности и возможностей армии, а также контроля над ядерным арсеналом. Отдельно она отметила необходимость ответственности России за уже совершенные преступления. По ее словам, только сочетание сдерживания, ограничений и ответственности может гарантировать долговременную безопасность Европы.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что Европа сейчас играет ключевую роль в поддержке Украины, поскольку Соединенные Штаты уже почти год не оказывают помощи Киеву, при этом для эффективности любых договоренностей необходимо активное участие именно европейцев.

