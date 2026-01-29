США уже почти год не поддерживают Украину, поэтому это делает Европа, – Каллас

Европа сейчас играет ключевую роль в поддержке Украины, поскольку Соединенные Штаты уже почти год не оказывают помощи Киеву. В то же время для эффективности любых договоренностей необходимо активное участие именно европейцев.

Об этом заявила глава европейской дипломатии Кая Каллас. Она подчеркнула, что Европа продолжает тесно координировать действия с США, в частности, когда речь идет об Украине.

По словам Каллас, именно Европа взяла на себя основное бремя поддержки Украины на фоне длительной войны, после того, как США перестали оказывать помощь Киеву.

"Конечно, мы все еще тесно сотрудничаем с американцами, и мы тесно контактируем, когда речь идет о Ближнем Востоке, а также по Украине. Понятно, что для того, чтобы любое соглашение работало, оно должно быть поддержано европейцами, потому что эта война уже продолжается, и мы видим, что американцы уже почти год не поддерживают Украину. Поэтому европейцы делают это, чтобы Украина могла защитить себя", – сказала высокая представительница ЕС.

Отдельно Каллас отметила, что для Европы принципиально важным является соблюдение территориальной целостности и суверенитета государств.

По ее словам, международное право сейчас находится под серьезным давлением не только в Украине, но и со стороны других стран, и эта тема станет предметом дальнейших обсуждений во время встречи министров.

"Для нас очень важно, чтобы соблюдались принципы территориальной целостности и суверенитета. Мы, конечно, видим, что международное право находится под большим давлением не только в Украине, но и со стороны других государств. И это то, что мы также обсудим с министрами",– добавила Каллас.

Каллас о непредсказуемости Трампа

Ранее высокий представитель ЕС Кая Каллас охарактеризовала нынешний год как время "непредсказуемости" в отношениях с США из-за действий Дональда Трампа. Как выразилась она, слово 2026 года – это "непредсказуемость".

Несмотря на риски, связанные с этой непредсказуемостью, Каллас призвала Европу к единству. В таких условиях важно сконцентрироваться на решении насущных проблем, таких как полномасштабная война Российской Федерации против Украины, подчеркнула Каллас.

Как сообщал OBOZ.UA, европейские партнеры Украины рассчитывают "значительно" уменьшить зависимость Киева от разведданных США в течение нескольких месяцев. В частности, в этом плане значительно усилилась роль Франции.

