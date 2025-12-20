За месяц до полномасштабного вторжения фонд Миндича приобрел в Киеве 77 квартир со скидкой более 60% – СМИ

Бывший совладелец студии "Квартал 95", а теперь фигурант дела "Мидас" Тимур Миндич за месяц до начала полномасштабного вторжения России в Украину приобрел 77 квартир в Киеве. Его инвестиционный фонд купил недвижимость в жилом комплексе бизнес-класса по демпинговой цене – со скидкой более 60%.

Об этом стало известно из документов, с которыми ознакомились СМИ. Квартиры были приобретены в жилом комплексе Riverdale вблизи станции метро "Демиевская", который возводит застройщик Perfect Group, связанный с избранным от запрещенной партии "ОПЗЖ" нардепом Дмитрием Исаенко.

Что известно о сделке

В январе 2022 года "Закрытый недиверсифицированный венчурный корпоративный инвестиционный фонд (ЗНВКИФ) "Генезис", который с 4 октября 2021 года официально принадлежит Тимуру Миндичу, заключил 77 договоров купли-продажи имущественных прав на квартиры в первой очереди строительства жилого комплекса Riverdale на сумму 88,4 млн грн.

Фонду Миндича один квадратный метр в Riverdale обошелся в 18 тыс. грн (примерно 640 долларов по курсу на то время), хотя для обычных покупателей цена составляла не менее 48 тыс. грн (1700 долларов). Таким образом, общая сумма скидки от застройщика превысила 5 миллионов долларов.

"Скидка в размере более 60% от рыночной цены является слишком высокой даже для "пакетных" инвесторов на этапе начала строительства ЖК. Тем более, что цена 18 тыс. грн с НДС не покрывает даже себестоимость строительства, которая в бизнес-классе, по словам Коваля (CEO группы компаний Perfect Group Алексей Коваль – Ред.), еще в 2020 году составляла 1000-1400 долларов (24-33 тыс. грн).

Такой существенный демпинг со стороны Perfect Group может быть скрытой взяткой Миндичу в виде скидки на квартиры. Аналогичное дело сейчас рассматривают в Высшем антикоррупционном суде в отношении бывшего вице-премьера Алексея Чернышева", – сказано в статье.

Что было дальше

Первые секции домов начали возводить в 2021 году и обещали сдать в эксплуатацию в конце 2024 года, однако по состоянию на начало декабря 2025 года успели только залить монолитный 14-этажный каркас одного дома. Новая заявленная дата ввода в эксплуатацию первых домов – первый квартал 2027 года, но строительство сейчас не ведется.

В октябре 2025 года фонд Миндича разорвал 77 договоров на покупку квартир. Заявленная причина – "существенное нарушение застройщиком сроков ввода объектов строительства в эксплуатацию". Застройщик обязан вернуть фонду уплаченные средства в течение трех лет.

Начала ли Perfect Group возвращать средства "Генезису", неизвестно из-за конфиденциальности договорных отношений между частными лицами.

Как сообщал OBOZ.UA, против бизнесмена-кинопродюсера, бывшего совладельца студии "Квартал 95", а теперь фигуранта дела "Мидас" Тимура Миндича открыли уголовное производство по статье 111 Уголовного кодекса Украины. Это – статья о государственной измене, причем вторая часть статьи касается измены, совершенной в условиях военного положения и соответственно предусматривает более суровое наказание: лишение свободы на срок от 15 лет до пожизненного заключения с конфискацией имущества.

