Южноамериканцы не против: Андрей Мельник может стать послом Украины в Бразилии

Украинский дипломат Андрей Мельник может получить должность посла Украины в Бразилии. В настоящее время наша страна не имеет посла в этом государстве – интересы Украины представляет временный поверенный в делах Анатолий Ткач.

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На сайте Министерства иностранных дел Бразилии в четверг, 11 мая, сообщили, что предварительно одобрили Мельника на эту должность.

"Правительство Бразилии с радостью сообщает, что оно предоставило господину Андрею Мельнику разрешение на должность Чрезвычайного и Полномочного Посла Украины в Бразилии", – говорится в сообщении.

Сейчас Мельник занимает должность заместителя министра иностранных дел Украины, а до 2022 года был послом Украины в Германии.

Как известно, 11 мая на своей странице в Twitter он сообщил, что в Киеве провел встречу с главным советником администрации президента Бразилии Селсо Аморимом. Он прибыл в Украину после скандальных "миротворческих" заявлений бразильского лидера Луиса Инасиу Лула да Силвы о войне в Украине.

"Мы потихоньку меняем настроение между Украиной и Бразилией", – написал Мельник.

Также Аморим встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– президент Бразилии призвал Соединенные Штаты прекратить поставлять оружие в Украину, поскольку это, по его словам, затягивает войну. Также он предложил отдать Крым России "чтобы закончить войну".

– В МИД Украины пригласили да Силву приехать в Украину с визитом, чтобы понять истинные причины и сущность российской агрессии и ее последствия для глобальной безопасности.

– Он ответил на приглашение и заявил, что отправит в Киев своего помощника по международным вопросам Селсо Аморима.

– На брифинге 22 апреля президент Бразилии назвал полномасштабную войну РФ против Украины ошибкой Москвы. Он сказал, что пока что не будет совершать личных визитов ни в Украину, ни в Россию.

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