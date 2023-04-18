В МИД отреагировали на скандальные заявления президента Бразилии и пригласили его с визитом в Украину

Президент Бразилии Луис Инасио Лула да Силва пытается поставить на одинаковые чаши весов жертву и агрессора, когда комментирует войну России против Украины. Его критика стран, которые помогают Украине защититься, не отвечает реальному положению вещей.

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Об этом 18 апреля заявил представитель министерства иностранных дел Украины Олег Николенко. На своей странице в Facebook он написал, что наше государство "с интересом наблюдает за усилиями президента Бразилии по поиску решения для прекращения войны".

"Украину не нужно ни в чем убеждать. Захватническая война ведется на украинской земле и наносит невыразимые страдания и разрушения. Мы более чем кто-либо в мире стремимся к завершению российской агрессии на основе "формулы мира", предложенной президентом Зеленским", – подчеркнул дипломат.

Он подтвердил, что Киев пригласил да Силва приехать в Украину с визитом.

По словам Николенко, это поможет лидеру Бразилии понять подлинные причины и сущность российской агрессии, ее последствия для глобальной безопасности.

Напомним, что да Силва отличился рядом скандальных заявлений в духе российской пропаганды. Например, он утверждал, что США пора прекращать участвовать в войне РФ против Украины. По его мнению, этот "конфликт" интересен только главам двух государств – Зеленскому и Путину. Также политик говорил, что "ради спокойствия в мире" наша страна должна уступить России Крымский полуостров, что якобы положит конец мировой войне.

По его мнению, полномасштабная война была вызвана "решениями, принятыми двумя странами".

Координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности США Джон Кирби заявил, что Бразилия повторяет российскую и китайскую пропаганду, совершенно не обращая внимание на факты.

Как сообщал OBOZREVATEL, 17 апреля глава российского МИД Сергей Лавров прибыл в Бразилию для встречи с да Силвой. Политики обсудили возможность урегулирования войны на условиях, которые выгодны оккупантам.

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