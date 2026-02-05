Юлия Тимошенко с соратниками подала жалобу в Высший совет правосудия на судью Дубаса

Лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко вместе со своими однопартийцами обратилась в Высший совет правосудия относительно действий судьи Дубаса. Она заявила, что он выполняет политический заказ власти.

Об этом Тимошенко сообщила сообщила сообщила на своей странице в Facebook.

"Судья Дубас выполняет политический заказ новых коррумпированных владельцев страны. Наша команда имеет неопровержимые доказательства, что он неоднократно нарушал законодательство и этические нормы", – заявила председатель партии "Батькивщина".

"Этот судья перенял худшие практики от Киреева: справедливость ничто, а политический заказ – все", – отметила Юлия Тимошенко.

Лидер "Батькивщины" также отметила, что решение Высшего совета правосудия в отношении судьи Дубаса станет проверкой на эффективность и независимость этого органа.

"Если уж НАБУ, САП, ВАКС взялись за фальсификацию дела против меня, мы сделаем каждый их неправосудный шаг публичным для Украины и всего мира. Мы не позволим им скрыть даже малейшие нарушения, мы пристально следим за каждым словом, каждым процессуальным действием", – пообещала Юлия Тимошенко.