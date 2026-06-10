Явные признаки политически мотивированного преследования: европейские юристы по правам человека обратились в ООН по делу Тимошенко

Европейские юристы по правам человека обратились в ООН из-за явных признаков политически мотивированного преследования лидера оппозиционной партии Юлии Тимошенко со стороны НАБУ и САП

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Известные европейские юристы-международники по правам человека – Франсуа Зимере, Джессика Финель и Каталина де ла Сота – считают, что производство против Юлии Тимошенко имеет явные признаки политически мотивированного преследования одного из лидеров оппозиции. Они призывают специальных докладчиков ООН положить конец тому, что они характеризуют как серьезные нарушения прав человека в отношении Юлии Тимошенко.

По данным информационного агентства "Франс пресс", европейские юристы по правам человека подали обращение к четырем специальным докладчикам Управления Верховного комиссара Организации Объединенных Наций по правам человека (УВКПЧ ООН), в котором подробно изложили то, что они считают серьезными нарушениями основополагающих прав Юлии Тимошенко со стороны НАБУ (Национального антикоррупционного бюро Украины), САП (Специализированной антикоррупционной прокуратуры) и ВАКС (Высшего антикоррупционного суда).

Франсуа Зимер – известный европейский юрист по правам человека и бывший посол Франции по правам человека. Он активно выступает за привлечение к ответственности за военные преступления России, совершенные в Украине.

Следует напомнить, что члены Европейского парламента и Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) выражали обеспокоенность относительно нарушений прав Юлии Тимошенко, а также относительно беспристрастности и законности расследования в целом. Харьковская правозащитная группа также отметила, что производство выявляет значительный риск того, что преследование осуществляется с ненадлежащей скрытой целью. Кроме того, она выразила обеспокоенность, что Юлия Тимошенко может быть объектом политически мотивированного преследования.