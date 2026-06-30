Япония запустит масштабный проект по производству дронов совместно с Украиной: что известно

Япония планирует существенно ускорить развитие собственной отрасли беспилотных летательных аппаратов, используя опыт Украины, полученный в ходе войны с Россией. Одним из ключевых элементов этой стратегии станет запуск совместного с Киевом масштабного проекта Japan-Ukraine Drone Cluster, который объединит японские и украинские оборонные компании.

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Об этом сообщило издание South China Morning Post. Отмечается, что Токио объявило о запуске программы сотрудничества с Украиной в сфере разработки и производства дронов.

Япония будет перенимать украинский опыт

В Токио считают, что война России против Украины коренным образом изменила современные представления о ведении боевых действий, а беспилотники стали одним из главных инструментов на поле боя.

Директор Центра китайских исследований Национального института оборонных исследований Японии Масаюки Масуда отметил, что успех Украины в значительной степени объясняется именно эффективным использованием дронов.

По его словам, для современных армий важно не только создавать технологически сложные беспилотники, но и иметь возможность быстро производить большие партии недорогих аппаратов.

Что предусматривает совместный проект

Центральным элементом сотрудничества станет запуск кластера Japan-Ukraine Drone Cluster — промышленного объединения японских производителей и украинских оборонных предприятий.

К проекту также присоединятся Украинская торговая палата в Японии, университеты, научно-исследовательские учреждения и региональные технологические компании.

Ожидается, что кластер будет заниматься не только военными беспилотниками. Участники также планируют разрабатывать дроны для ликвидации последствий стихийных бедствий, логистики, берегового наблюдения, подводных инспекций и работы в опасных условиях.

Почему это важно для Японии

По словам экспертов, Япония стремится значительно увеличить производство беспилотников из-за нехватки военнослужащих и необходимости контролировать обширные морские пространства.

В настоящее время страна выпускает около тысячи военных дронов в год, однако в перспективе этот показатель должен существенно вырасти.

Кроме того, японские компании уже сотрудничают с европейскими партнерами над производством беспилотников для борьбы с подводными лодками.

Стратегическое значение проекта

Запуск кластера Japan-Ukraine Drone Cluster имеет стратегическое значение. Япония получит украинский опыт массового производства и боевого применения дронов, а также применения искусственного интеллекта, автономного управления и защиты от РЭБ. Для Токио это важно из-за угроз со стороны Китая и России. Япония стремится сделать недорогие массовые беспилотники ключевым элементом своей обороны.

Со своей стороны Украина может получить инвестиции, современную электронику, оптику и микрочипы. Японские заводы станут базой для выпуска украинских дронов вне досягаемости российских ракет. Это откроет доступ к рынкам Японии, Тайваня и Филиппин.

Конкретных решений о поставках Украине всех совместно производимых БПЛА пока нет. Но сотрудничество уже началось. Япония также выделила почти $14,7 млн в рамках программы PURL на нелетальное оборудование для Украины.

Аналитики отмечают: создание Japan–Ukraine Drone Cluster станет важным шагом в развитии оборонных технологий. Это укрепит позиции Украины на мировом рынке и поможет Японии укрепить собственную систему безопасности.

Россия отреагировала

Укрепление сотрудничества между Японией и Украиной вызвало недовольство Москвы.

В апреле Россия направила Японии дипломатический протест после того, как японская компания Terra Drone заключила соглашение о стратегическом партнерстве и инвестициях с украинской компанией Amazing Drones, специализирующейся на разработке дронов-перехватчиков.

Японское правительство отклонило претензии Москвы, назвавшей такое сотрудничество "враждебным актом", и продолжило реализацию совместных проектов с украинскими партнерами.

Как сообщал OBOZ.UA, Япония после испытаний в Украине развернет сеть дронов-перехватчиков против "шахидов". Зенитные дроны в Японии планируют развернуть уже в 2027 году. Они будут прикрывать радиолокационные станции, военные базы, корабли и другие важные объекты и цели.

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