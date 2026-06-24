Япония после испытаний в Украине развернет сеть дронов-перехватчиков против "Шахедов": что о них известно

В течение апреля и мая Япония передала Украине для тестирования два типа своих зенитных дронов — Terra A1 и Terra A2. Их производит японская оборонная компания Terra Drone.

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В реальных боевых условиях они, судя по всему, хорошо себя показали, ведь в Японии объявили о планах развертывания собственной сети БПЛА-перехватчиков для защиты от дальнобойных дронов-камикадзе типа "Шахед". Что известно о дронах Terra, где их тестировали в Украине и когда они могут встать на боевое дежурство, пишет военный портал Defense Express.

Что известно

После сообщений о тестировании дронов Terra A1 и Terra A2 в реальных боевых условиях в Украине японцы решили, что они достойны того, чтобы стать основой для развертывания в Японии собственной сети дронов-перехватчиков "Шахедов" и других ударных дальнобойных БПЛА.

О запуске проектов, призванных ускорить развертывание такой системы, объявило государственное агентство Японии по закупкам, технологиям и логистике (Acquisition, Technology and Logistics Agency).

Зенитные дроны в Японии планируют развернуть уже в 2027 году. Они будут прикрывать радиолокационные станции, военные базы, корабли и другие важные объекты и цели.

Важным критерием при выборе дронов, которые станут частью сети, была их относительная простота: подготовка к использованию не требует много времени, а для запуска нужно всего два человека.

Также правительство Японии настаивало на том, чтобы дроны, которые будут развернуты на территории страны, предварительно "прошли испытания в других странах". Такой страной и стала Украина.

По данным из открытых источников, японские зенитные дроны Terra A1 выполнены по "коптерной" схеме. Они имеют дальность полёта до 18 километров, могут находиться в воздухе до 15 минут и летят со скоростью до 300 км/ч.

Их тестировали, по данным компании-производителя, в Черниговской области Украины.

Terra A2 — это реактивный зенитный дрон, выполненный уже по "самолетной" схеме. Скорость полета — до 312 км/ч, дальность — до 75 километров. В воздухе он может находиться около 40 минут.

Их испытывали, по данным производителя, в Харьковской области.

В Defense Express подчеркнули, что перспектива подвергнуться атакам дронов-камикадзе для Японии – вполне реальна. Ведь Китай, отношения с которым у страны в последнее время значительно ухудшились, имеет на вооружении не только ракеты YJ-18, но и дроны Sunflower 200. Они являются копией Shahed-136 и представляют угрозу, в частности, для Перл-Харбора и западной части США.

При этом, как отмечает портал, Силы обороны Японии располагают более чем сотней собственных аналогов "Гепардов" под обозначением Type 87 с эффективной дальностью стрельбы до 4000 метров.

Как сообщал OBOZ.UA, недавно появилась информация о том, что Великобритания приступила к разработке недорогого оружия дальнего действия для Украины без участия США. Стоимость новых систем должна быть ниже, чем у ракет Storm Shadow.

Испытывать оружие планируют как в Великобритании, так и в Украине. Поставки на фронт могут начаться в течение года.

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