Япония запретила экспорт авиационного топлива в Россию, — министр торговли

Япония подтвердила, что запрет на экспорт авиационного топлива в Россию распространяется не только на прямые поставки, но и на любые попытки обойти санкции через третьи страны или перегрузку топлива между судами в открытом море. Заявление прозвучало после сообщений о возможном импорте Россией авиационного топлива японского происхождения.

Видео дня

Об этом пишет Reuters. Издание ссылается на заявление министра экономики, торговли и промышленности Японии Рёсея Аказавы.

Запрет распространяется на любые схемы обхода санкций

Отвечая на вопросы журналистов относительно информации о возможном экспорте авиационного топлива в Россию через торговых посредников, Аказава отметил, что Япония, в координации с G7 и другими членами международного сообщества, запретила экспорт "ряда товаров в Россию в рамках санкций против России, и авиатопливо также подпадает под эти экспортные запреты".

Он подчеркнул, что японские санкции распространяются на все способы поставок, независимо от маршрута.

По его словам, действующий запрет касается не только прямых поставок в Россию, но и экспорта через третьи страны, а также передачи грузов между судами в открытом море.

В то же время министр отказался комментировать конкретные случаи или возможные попытки осуществить такие поставки.

Япония усиливает контроль за соблюдением санкций

Аказава сообщил, что Министерство экономики, торговли и промышленности Японии работает над предотвращением обхода санкций.

Для этого ведомство проводит разъяснительную работу с представителями промышленности, направляет соответствующие предупреждения компаниям и обменивается информацией с японскими и иностранными государственными органами.

"Мы и в дальнейшем будем вводить строгий экспортный контроль в сотрудничестве с другими странами, учитывая международную ситуацию", – заявил министр.

Россия пыталась получить топливо через посредников

Ранее Reuters сообщало, что Россия планировала импортировать партию авиационного топлива японского производства, использовав многоуровневую схему обхода санкций.

По данным агентства, топливо должно было быть отправлено из японского города Тиба в Южную Корею, после чего его планировали переправить в Россию через сеть посредников.

Заявление японского правительства фактически перекрыло возможность реализации схемы, с помощью которой РФ планировала получить японское авиационное топливо.

Как сообщал OBOZ.UA:

Россия, столкнувшись с беспрецедентным дефицитом нефтепродуктов из-за успешных атак украинских беспилотников на НПЗ, страна-террорист вынуждена искать спасения даже у стран, которые официально внесла в список "недружественных". По сообщению Reuters, Москва готовила секретную операцию по закупке японского авиационного топлива в обход санкций и ограничений.

По данным Института изучения войны, по состоянию на конец июня 2026 года топливный голод охватил практически всю территорию России и оккупированные территории Украины. Исключение составляют лишь пять регионов: Ингушетия, Чечня, Калмыкия, Чукотка и Ненецкий автономный округ.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!