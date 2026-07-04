Топливный коллапс: Россия тайно скупает авиакеросин у Японии через третьи страны

Страна-террорист Россия, столкнувшаяся с беспрецедентным дефицитом нефтепродуктов из-за успешных атак украинских беспилотников на НПЗ, вынуждена искать спасение у стран, которые официально внесла в список "недружественных". После многочисленных заявлений МИД РФ о том, что российским ведомствам и госкомпаниям запрещено вести дела с японцами, россияне все же решили купить топливо у Японии.

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Источники утверждают, что Москва готовит секретную операцию по закупке японского авиационного топлива в обход санкций и ограничений. Об этом сообщает Reuters.

Японское топливо с корейским транзитом

По данным трех осведомленных источников, в цепочке поставок задействованы несколько международных трейдеров. Ожидается, что в первой половине июля из японского порта Тиба будет отгружено не менее 200 тыс. баррелей авиационного топлива.

Чтобы скрыть конечного получателя, груз сначала направят в Южную Корею. Там, в районе порта Йосу, планируется перевалка топлива на другое судно, после чего танкер возьмет курс на Россию. Точный пункт выгрузки пока держится в секрете.

Официальные ведомства вовлеченных стран предсказуемо хранят молчание. Минэнерго РФ и Министерство экономики Японии проигнорировали запросы журналистов, а Минпром Южной Кореи отказался от комментариев.

Дефицит топлива душит Россию

Согласно аналитическим данным компании Kpler, масштабы внутренних проблем заставили Россию практически остановить экспорт собственного авиакеросина. В текущем году он рухнул более чем в два раза — до 13 тыс. баррелей в сутки (в основном в Турцию) по сравнению с 30 тыс. баррелей в 2025 году.

Последний раз аналогичный импорт топлива в Россию через южнокорейский Йосу фиксировался в феврале 2022 года. Тогда во Владивосток было доставлено всего 22 тыс. баррелей. Нынешняя партия почти в 10 раз масштабнее, что подчеркивает критичность ситуации.

Километровые очереди на заправках

Удары украинских дронов по российским энергетическим объектам, активизировавшиеся с марта 2026 года, парализовали значительную часть нефтепереработки. Правительственные меры по сдерживанию кризиса полностью провалились, а дефицит бензина и дизеля вышел из-под контроля.

В соцсетях и Telegram-каналах публикуются кадры огромных очередей у заправок в разных, даже самых отдаленных от фронта регионах России. Кроме бытовых жалоб и конфликтов на АЗС российские фермеры бьют тревогу, ведь из-за нехватки горючего под угрозой срыва оказался сбор урожая.

По данным Института изучения войны, по состоянию на конец июня 2026 года топливный голод охватил практически всю территорию России и оккупированные территории Украины. Исключение составляют лишь пять регионов: Ингушетия, Чечня, Калмыкия, Чукотка и Ненецкий автономный округ.

Кризис уже перерос в политическую плоскость. Депутат Госдумы РФ Вячеслав Мархаев выступил с резкой критикой в адрес правительства, обвинив власти в абсолютной неспособности справиться с дефицитом и предотвратить коллапс на внутреннем рынке.

Напомним, украинская кампания ударов средней и большой дальности в июне 2026 года достигла беспрецедентных масштабов. Массированные атаки по военным объектам и критической инфраструктуре вызвали каскадный эффект, который не только парализует логистику оккупационных войск, но и провоцирует острый дефицит бензина внутри России.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что вместо разгара курортного сезона временно оккупированный Крым погружается в глубокий экономический кризис, вызванный дефицитом топлива и постоянными перебоями с электроэнергией. Местные предприниматели, которые годами игнорировали полномасштабную путинскую агрессию, массовые убийства украинцев и разрушение городов, теперь столкнулись с последствиями войны.

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