Заявления Путина о ядерном оружии в Беларуси. Зачем?

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Путин заявил о начале строительства хранилища для ядерного оружия на территории Беларуси и о том, что к июлю объект будет сдан. При этом оружие будет российским, а часть беларуских военных, якобы, обучат его использовать.

Что это значит?

1. Читаем "с конца". Объект российский Лукашенко не получит в своё распоряжение ЯО, но при этом сможет на внутреннем поле вещать про усиление безопасности страны.

В реальности мы имеем ПОСТОЯННУЮ военную базу на территории Беларуси. Ведь наивно полагать, что охрану своего ЯО РФ отдаст кому-либо другому.

Базу, без подписания соответствующих документов, двусторонних договоров и понимания на какой период и на каких условиях. И её, в отличие от узла связи ВМФ, локатора под Ганцевичами или мобиков на полигонах быстро не попросишь "на выход". Потребуется "консультация с РФ" независимо от результатов войны в Украине.

То есть Россия пытается привязать к себе Беларусь ещё больше, делая крайне затруднительным дрейф по уменьшению российского влияния как в западном направлении, так и в восточном (Китай). Путин понимая слабость положения Лукашенко делает заявку на постоянное присутствие РФ как силы влияния в прицеле как окончания войны в Украине, так и внутрибеларуских процессов.

2. Это удар по договору о нераспространении ядерного оружия, подписантами которого являются и РФ и Беларусь. Пункт 1 договора гласит, что ни одно из государств, обладающих ядерным оружием не будет прямо либо опосредованно передавать его государству не обладающему таковым. Пункт 2 гласит, что государство, не имеющее ядерного оружия не будет прямо либо косвенно принимать его. Именно поэтому РФ будет говорить не о передаче, а о размещении. И именно поэтому размещение будет означать постоянную российскую военную базу в Беларуси. Вполне возможно с передачей в долгосрочное пользование территории под ней.

Такой ход является попыткой поднять ставки в противостоянии с ЕС и США в вопросах, в том числе войны в Украине. И, по большому счёту является "приглашением к консультациям". Россия по прежнему рассчитывает на заморозку войны "где-то посередине" как выгодный для себя вариант выхода из затруднительного положения. Именно поэтому Путин называет дату "окончания строительства" хранилища — 1 июля. И анонсирует позднейшую доставку ЯО. Уверенности в возможности успеха в войне нет, уверенности в возможности удержания фронта так же нет. Единственный вариант — договорённости с "большим геополитическим обменом". Более того, такой вариант позволит окружению Путина создать приемлемый для общества "образ победы" в войне против Украины.

В данном разрезе интересна возможная позиция Китая. С одной стороны Пекину крайне не выгодна ядерная эскалация, о которой он говорил. Но для КНР выгодно завершение войны в Украине без поражения любой из сторон с ослабленной Россией (то есть завершение в ближайший год). И выгодно, когда Кремль пытается расшатать основы глобальной системы безопасности. Ведь в таком случае консультации США и КНР по вопросам нового мироустройства становятся ещё более актуальными — два "адекватных" центра силы должны договориться как сдерживать не слишком адекватные порывы других стран. Таким образом, угрозы КНР может воспринять относительно спокойно. С реальным размещением уже сложнее — это удар по интересам и позиции Китая в области безопасности а так же (в существенно меньшей мере) попытка со стороны Кремля ограничить китайскую экспансию на страны бывшего СССР (та же Беларусь).

Сам Лукашенко на фоне конфликта с Западом будет использовать заявления о размещении ЯО в Беларуси как свидетельство о росте своей политической устойчивости и субъектности. В реальности он не понимает, что по будущему Беларуси (и его в Беларуси) разговоры с ним станут крайне нелогичными. Страны ЕС, КНР (в случае реального размещения) говорить будут с Москвой, а не с Минском. А вот РФ сможет спокойно делать что хочет. Вплоть до операции под кодовым названием "Саша уже достал — давайте нового".

Получит ли Лукашенко деньги за базу? Крайне сомневаюсь. Ему продадут базу за иллюзию собственного могущества. Поэтому даже с точки зрения финансов (а выплаты за аналогичные объекты в мире весьма велики) его оставят не с деньгами а с мечтами о своей силе.

А что потом?

Ключевым фактором заявлений Путина всё же является попытка выйти на консультации по завершению войны в Украине. Напомню, что ядерный шантаж Путин уже пытался дважды использовать в 2022 году. Не прошло. Сейчас, особенно, после ордера на арест (как сигнала Запада по тому, что Путина перестали рассматривать как партнёра по переговорам) начинается третий раунд, уже не только на словах.

В Кремле ждут начала переговоров. И даже обозначают дату.

Но, возникает вопрос, а что будет, если шантаж останется без ответа?

До июля вероятность консультаций в любом случае невелика — западные партнёры Украины будут ожидать украинского наступления, и уже по его результатам, будут определяться с логикой дальнейших военно-политических действий.

Если наступление будет успешным, то особой нужды лишний раз говорить с Путиным нет. Тогда работает логика дожать, чтобы РФ вышла с большей части оккупированных территорий.

Если наступление провалится, тогда у Путина действительно появляются шансы. Именно поэтому я не исключаю, что набранные мобики (которых ещё не пускали в бой) и новые контрактники будут озадачены сдерживанием украинского продвижения в мае-июне. Для Кремля такая задача становится ключевой. Ведь после этого война рискует затянуться не на год, а не бОльший срок. И тут уже есть место для политического маневра.

И всё же, вероятность того, что шантаж Путина сработает невелика. Что будет если нет? Следующий этап эскалации — применение ядерного оружия. Но это уже совсем другая война с другими участниками, другим масштабом. Где, кстати, новая "база хранения ЯО" на территории Беларуси станет целью из первой десятки для поражения.