Я завершил уже восемь войн, а завершение девятой приближается, – Трамп

Президент США Дональд Трамп заявил, что во время своего президентства завершил восемь войн, тогда как предыдущие американские лидеры Джордж Вашингтон и Авраам Линкольн этого не сделали. По его словам, девятая война тоже подходит к концу, но он не уточнил, о каком именно конфликте идет речь.

Трамп выступил с этим заявлением во время публичного мероприятия в Белом доме, отметив, что стремится превзойти выдающихся исторических президентов.

"Будет очень трудно превзойти Вашингтона и Линкольна, но мы попробуем, правда? Они не прекратили восемь войн. Мы прекратили восемь войн, а девятая приближается, верите или нет...", – сказал он.

Европейский план мира

Тем временем издание Bloomberg сообщило, что европейские страны совместно с Украиной работают над 12-пунктовым планом прекращения войны. Документ предусматривает остановку боевых действий, обмен пленными, возвращение депортированных детей и создание мирного совета под председательством Дональда Трампа.

Украина, по данным источника, получит гарантии безопасности и четкий путь к членству в Евросоюзе. План должен пройти согласование с Вашингтоном, и уже на этой неделе европейские чиновники могут отправиться в США для дальнейших переговоров.

Позиция России

Россия пока отказывается прекращать боевые действия вдоль текущих линий фронта, несмотря на огромные потери, понесенные за четыре года войны. Детали плана еще дорабатываются и могут измениться.

По словам источников Bloomberg, предложение совпадает с недавними призывами Трампа временно заморозить конфликт на существующих позициях, прежде чем переходить к мирным переговорам.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что Трамп уверен, что в ближайшее время Украина и страна-агрессор Россия сядут за стол мирных переговоров. По его словам, сейчас США вместе с НАТО "усиливают давление ради мира" между странами. Тогда американец отметил, что это будет уже восьмая война, которую ему удалось прекратить.

"Это ужасная война. Она хуже, чем любой конфликт со времен Второй мировой войны. Посмотрите на людей, которых там убивают. Это Россия и Украина. Я думаю, мы заключим там соглашение, я считаю, мы это сделаем. Я думаю, они скоро придут к столу переговоров", – сказал он.

