'Я провел и провожу титаническую работу': Тищенко оправдался за Таиланд в партийном чате 'СН'

Скандальный парламентарий Николай Тищенко, исключенный из фракции "Слуга народа" после очередной необоснованной "командировки" в тропический Таиланд, пока вся Украина находится в состоянии войны, весьма раздосадован таким решением коллег. Он утверждает, что поехал не купаться в море и отдыхать, а "вкалывать и пахать 24/7".

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Об этом он написал во внутреннем чате своей политической партии, передает оппонент Тищенко от фракции "ЕС" Алексей Гончаренко. Исключенный из фракции политик весьма эмоционально раскритиковал своего председателя Давида Арахамию.

"Давид, ты же в курсе всех моих передвижений, я ничего не скрываю работаю в рамках группы дружбы Вьетнам и с послами ездим по азиатскому региону. Встретился с представителями королевской семьи. Вы же сами поставили задачу для всех нардепов пахать 24/7", – передает Гончаренко слова Тищенко.

Также народный избранник, который неоднократно оказывался в эпицентре разнообразных общественно-политических скандалов, отметил, что в Таиланде граждане Украины переживают не лучшие времена. Именно для того, чтобы им помочь, нардеп и отправился в Королевство роскошных пляжей и курортов.

"Я провёл и провожу титаническую работу..Был уже в разных странах. В Тае вообще нет посла, людей, украинцев около 2000 забыли от слова вообще, люди обратились я не отказал", – оправдывается Тищенко.

Как сообщал OBOZREVATEL, Зеленский подписал указыо запрете на выезд за границу всех должностных лиц центральной власти, различных уровне местного самоуправления, судей, прокуроров, правоохранителей и депутатов.

"Хотят отдыхать сейчас – будут отдыхать вне государственной службы. За границу ездить на отдых или с какой-либо другой негосударственной целью должностным лицам больше не удастся", – обозначил президент несколько дней назад.

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