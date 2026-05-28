'Я поражен мужеством украинцев и наших дипломатов': сенатор США посетил место последнего российского удара в Киеве. Видео

Сенатор-демократ США Ричард Блюменталь во время своего очередного визита в Киев 27 и 28 мая посетил районы, недавно подвергшиеся серьезным разрушениям в результате атак российских захватчиков. На фоне последствий этих российских ударов американский законодатель не только публично выразил поддержку украинцам, но и призвал американцев оставаться на стороне Украины.

Он подчеркнул, что видит в Украине людей, которые не поддаются давлению и продолжают выполнять свою работу даже в сложных условиях. Так 28 мая Ричард Блюменталь прокомментировал заявления российского главы МИД Сергея Лаврова о необходимости американским дипломатам покинуть Украину.

Что сказал сенатор

"Министр иностранных дел России Лавров говорит, что американские дипломаты должны покинуть Украину – чтобы избежать их кровожадных бомб. Но сейчас я в Украине воочию вижу храбрых американских дипломатов, которые отказываются повиноваться перед российским запугиванием", – отметил Ричард Блументаль.

Он напомнил, что находится в Украине уже в десятый раз и видит, как страна держится несмотря на ежедневные разрушения. Законодатель выразил надежду, что США не бросят украинцев.

"Здесь, в Киеве, во время моей десятой поездки в Украину, я снова вижу смерть и разрушения, которые Россия наносит этой храброй, великой стране. Украина крепко стоит, несмотря на эти массовые разрушения, которые наносятся ее стране ночь за ночью. Вчера вечером, когда мы были здесь, я, как всегда, был поражен мужеством и силой этого народа, и надеюсь, что Соединенные Штаты будут с ними", – сказал американец.

Также Ричард Блументаль сообщил, что во время встречи с украинским президентом Владимиром Зеленским заверил украинскую сторону в дальнейшей поддержке безопасности дипломатических представителей США, подчеркнув, что Вашингтон не отступит от своих обязательств.

Что предшествовало

В среду, 27 мая, украинский лидер Владимир Зеленский провел в Киеве встречу с представителями американского Конгресса. Кроме Ричарда Блюменталя в украинскую столицу приехал и член Палаты представителей США Джим Хаймс.

Политики обсудили дальнейшую поддержку Украины, а именно – необходимость усиления нашей ПВО.

Ричард Блументаль действительно довольно часто посещает Украину. Напомним, как в феврале он заявил в Киеве, что Россия целенаправленно атакует американский бизнес в Украине. Законодатель пообещал привлечь больше внимания граждан США к этим нападениям.

