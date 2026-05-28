'Россия несет огромные потери': Зеленский подвел итоги встречи с конгрессменами США. Видео

В среду, 27 мая, президент Украины Владимир Зеленский провел в Киеве встречу с представителями американского Конгресса. В украинскую столицу приехали сенатор-демократ Ричард Блюменталь и член Палаты представителей США Джим Хаймс (штат Коннектикут, демократ).

Видео дня

Политики обсудили дальнейшую поддержку Украины, а именно необходимость усиления нашей ПВО. Об этом Зеленский сообщил в своем Telegram.

"Важный визит в эти тяжелые дни после массированной атаки. Благодарны Соединенным Штатам, Президенту и Конгрессу за крепкую двухпартийную поддержку и всем американцам", – отметил он.

Зеленский отметил, что Украина имеет значительную потребность в антибаллистических ракетах из-за постоянных российских обстрелов. Он направил в Белый дом и Конгресс США письмо о потребности Киева в таких ракетах. Глава государства также лично передал это письмо конгрессменам, отметив, что украинцы рассчитывают на своевременную поддержку.

Президент проинформировал конгрессменов о ситуации на фронте, наших успешных дальнобойных санкциях.

"Партнеры четко видят, что Россия несет огромные потери. Важно не допустить ослабления санкций против РФ – говорили об этом. Работаем с американской стороной и по заключению Drone Deal", – написал он.

Отдельное внимание уделили переговорному процессу. Зеленский подчеркнул, что паузы в дипломатии не должно быть. Надо активизировать переговоры, потому что весь мир нуждается в мире.

Представители Конгресса отметили, что видят, как Россия пытается запугивать дипломатических представителей, чтобы заставить их уехать из Киева. Но все ее попытки только увеличивают готовность помогать Украине и сохранять дипломатическое присутствие в столице.

"То, что делает Путин, – это за пределами жестокости. Он пытается терроризировать и запугать Украину, чтобы заставить ее покориться и убедить мир, что Россия побеждает. Я вернулся после визита в феврале, чтобы сказать людям: Россия не побеждает. Россия не победит. Украина может победить, если мы ее поддержим", – отметил Ричард Блюменталь.

Член Комитета по разведке Палаты представителей Джим Хаймс заверил, что поддержка Украины, включая предоставление разведданных, будет продолжаться.

Как сообщал OBOZ.UA, двухпартийная группа сенаторов Конгресса США обратилась к Пентагону из-за выделенных ранее 600 млн долларов для помощи Украине и странам Балтии. У министра обороны Пита Хегсета они требуют разблокировать средства, с использованием которых возникла длительная задержка.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!