"Я никогда за них не буду голосовать": Фицо угрожает заблокировать санкции ЕС против России
Власти Словакии заблокируют любые новые санкции Европейского Союза против России, если они будут "наносить ущерб ее национальным интересам". Одно из таких табу для Братиславы – прекращение импорта российского топлива для словацких атомных электростанций.
Об этом в воскресенье, 8 июня, заявил премьер-министр страны Роберт Фицо. Незадолго до этого парламент Словакии одобрил резолюцию, призывающую правительство не поддерживать какие-либо новые меры в отношении РФ, передает Reuters.
"Если будут санкции, которые навредят нам, я никогда не буду за них голосовать", – сказал политик на пресс-конференции.
Фицо давно выступает против ограничений в отношении РФ, объясняя это тем, что такие меры якобы наносят больший ущерб Словакии и ЕС, чем Кремлю.
В то же время Фицо утверждает, что Братислава хочет сохранить конструктивную позицию в Евросоюзе.
Премьер-министр добавил, что не может поддержать никакие санкции, которые будут угрожать поставкам топлива из РФ для словацких атомных электростанций.
"Я заинтересован в том, чтобы быть конструктивным игроком в Европейском Союзе, но не за счет Словакии", – заявил он.
Добавим, что Словакия пока что не блокировала ни одни из предыдущих санкционных пакетов ЕС, включая 17-й, направленный против теневого флота Москвы.
Как писал OBOZ.UA:
– Ранее Роберт Фицо заявлял, что для отклонения европейских санкций против РФ ему не нужно устаивать референдум в Словакии, но если тот состоится, он поддержит его. Также он заявил, что "санкции похожи на чуму" и он "отвергает политику санкций".
– Евросоюз уже работает над новым, 18-м санкционным пакетом против государства-агрессора, чтобы принудить кремлевского диктатора Владимира Путина к миру. Впрочем, в дипломатических кругах признают: вводить новые ограничения все сложнее.
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