Орбан заявлял, что готов 'стать мышью Путина' ради помощи России: всплыли громкие детали разговора

Во время одного из телефонных разговоров между премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном и главой Кремля Владимиром Путиным, глава венгерского правительства в очередной раз отметился одиозным заявлением. Политик уверял кремлевского лидера в дружбе и предлагал ему помощь в урегулировании войны в Украине.

Об этом информирует Bloomberg. Орбан в разговоре назвал себя "мышью, которая помогает освободить льва", ссылаясь на басню древнегреческого философа Эзопа.

Как сообщается, журналисты изучили стенограмму разговора политиков за 17 октября, где Орбан сообщил российскому президенту что "готов приложить максимум усилий", чтобы способствовать урегулированию войны в Украине путем проведения саммита в Будапеште.

"Наша дружба поднялась на такой высокий уровень, что я могу помочь любым образом. В любом вопросе, где я могу быть полезным, я к вашим услугам", – сказал тогда Орбан Путину.

Также премьер вспомнил басню философа Эзопа о мыши, которая освобождает льва, попавшего в сеть, после того, как тот ранее помиловал жизнь грызуна. Эта реплика, судя по стенограмме, рассмешила Путина.

Эти слова журналистам подтвердил осведомленный с разговором источник. Затем Путин выразил восхищение "независимой и гибкой" позицией Венгрии относительно войны РФ против Украины.

"Для нас непонятно, что такая взвешенная, умеренная позиция вызывает лишь возражения", – сказал глава Кремля.

Согласно стенограмме, основной целью разговора было обсуждение проведения в Венгрии встречи между США и Россией, но тогда саммит в Будапеште не состоялся.

