Это может быть хуже, чем заговор 38 года, с Трампом нужно продолжать договариваться. Интервью с Мережко

Лидеры ведущих европейских государств, 3 марта, провели экстренный саммит в Лондоне для определения своей стратегии в условиях острого конфликта между Украиной и США. Помимо поддержки Украины европейцы решали, как создать коалицию с учетом нежелания США продолжать помогать украинцам и противостоять России. Так, британский премьер-министр Кир Стармер представил план четырех шагов, включая обещание создать "коалицию желающих", чтобы защитить соглашение в Украине и гарантировать мирное урегулирование.

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Европейские лидеры использовали саммит в Лондоне, не только чтобы продемонстрировать широкую поддержку Украины, они пытались вернуть президента Украины Владимира Зеленского за стол переговоров с президентом США Дональдом Трампом, ведь в Штатах ситуация относительно Украины кардинально иная. После ссоры в Белом доме Трамп планирует рассмотреть возможность отмены военной помощи Украине, которая была согласована при Байдене, а также другие шаги, которые ограничат или отменят другое американо-украинское сотрудничество.

Собственно после конфликта события развиваются следующим образом – Европа пытается помирить Трампа и Зеленского и разработать пути поддержки Украины, а США продолжают свое давление на украинского лидера и нашу страну в целом.

Своими мнениями по поводу нынешнего состояния двусторонних отношений между Украиной и США, а также европейского фактора помощи в эксклюзивном интервью OBOZ.UA поделился народный депутат Украины, председатель парламентского Комитета по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества Александр Мережко.

– Для нейтральных обозревателей нападки президента США и представителей его администрации на Владимира Зеленского были спланированной политической ловушкой, чтобы дискредитировать украинского лидера и устранить его как препятствие на пути дальнейших действий по урегулированию войны в Украине в тандеме с Кремлем. В США запустили антиукраинскую информационную кампанию, требуя фактически отставки Зеленского. Так, советник по национальной безопасности США Майк Уолтц рассказал, какого украинского президента хотят видеть США. По его словам, это должен быть человек, который "будет иметь дело с россиянами", "сможет прекратить войну" и "готов обеспечить длительный мир с Россией", но пойти на территориальные уступки. Госсекретарь США Марко Рубио расценивает действия Зеленского в Белом доме как "попытку помешать усилиям администрации Трампа по урегулированию конфликта в Украине", а спикер Палаты представителей, республиканец Майк Джонсон также предположил, что Украине может понадобиться другой лидер, если действующий не выполнит требования США.

– У меня есть собственное предположение относительно того, что, возможно, кто-то продвигает в команде Трампа идею устранения Владимира Зеленского из-за того, кто имеет связи с Россией, потому что это сугубо российский нарратив и устранение президента Украины, особенно сейчас во время войны, может быть только исключительно в интересах России. Вообще ставить вопрос об отстранении президента другой страны иностранными государствами – это вмешательство во внутренние дела государства. Этого не должно быть, в принципе. Особенно если речь идет об отношениях между близкими партнерами, потому что наши страны остаются друзьями. Поэтому такие заявления абсолютно недопустимы.

Мы устали объяснять американским коллегам, почему опасно проводить выборы во время войны и почему это противоречит и Конституции, и праву Украины. Но почему-то некоторые представители американской стороны до сих пор этого не поняли. Для меня таким выходом всегда было просто приехать в Киев, увидеть своими глазами происходящее. Это лучший вариант, позволяющий американскому политику избавиться от каких-либо стереотипов, предубеждений в отношении Украины.

Так или иначе, но надо признать, что наши отношения сейчас находятся в достаточно сложной ситуации, есть определенный коммуникационный кризис. Проблема в том, что это не вина украинского президента. Владимир Зеленский вел себя с достоинством во время переговоров в Белом доме. Он отстаивал интересы своей страны, объяснял и аргументировал. Он может был немного эмоционален, но это вполне нормально, когда ты приехал из страны, которая борется за свое выживание.

Знаете, даже если брать уроки истории, страну, которая была жертвой этого Мюнхенского заговора, ее никто не обвинял в том, что она виновата в войне. Никто жертву не винил. А в истории с Украиной может произойти именно такое. Вот поэтому это может быть хуже, чем заговор 38-го года. Я просто призываю американский истеблишмент быть очень внимательным, ответственным, потому что нельзя забывать уроки Второй мировой войны. И нельзя повторять ошибки, которые были совершены в тот период. Поэтому ситуация сложная, но опять же я стараюсь искать в каждом кризисе возможность. И есть возможность для того, чтобы вывести наши отношения на конструктивный уровень.

– Как сообщают американские СМИ, Трамп планирует рассмотреть ряд шагов, чтобы Украина поняла, как она ошиблась. Так, американский президент рассмотрит возможность отмены военной помощи, согласованной администрацией Байдена.

– Не хочется верить, что Трамп прекратит помощь Украине. Я не знаю, насколько он понимает, какие будут последствия с точки зрения Украины, в том числе среди гражданского населения, если прекратить военную помощь. Это будет по сути преступлением, если это случится. Я исхожу из того, что он хочет быть популярным политиком. И такой шаг был бы слишком непопулярным в глазах американского общества, прежде всего. Поэтому я не верю, что Трамп решится на такой шаг и очень на это хочу надеяться.

Что касается собственно логики Трампа и его политики, определенных реверансов в сторону кремлевского диктатора. Я очень внимательно выслушал интервью нынешнего государственного секретаря Марко Рубио. Пытаясь понять логику своего партнера, даже если ты не соглашаешься с этой логикой. Основной аргумент, который выдвигает Рубио и по сути Трамп, заключается в том, что сейчас не надо "демонизировать Путина", а надо сделать так, чтобы он сел за стол переговоров и начал серьезный разговор. Возможно в этом какая-то логика с точки зрения Трампа и его администрации и есть. Но это стало и причиной недоразумения в Овальном кабинете. собственный опыт, который убедительно свидетельствует о том, что вести переговоры с Путиным – это не заканчивается достижением компромисса и всегда заканчивается еще большей агрессией.

Возможно, Трампу необходимо пройти определенный путь ошибок. Надо, знаете, убедиться на собственном опыте, что Путин абсолютно не договороспособен. Главное, чтобы это не произошло за счет нашей безопасности. Поэтому президент очень четко сказал, что да, переговоры могут быть, это ваше право, но для нас главное, чтобы мы не стали жертвой этих переговоров, чтобы у нас были гарантии безопасности, когда такие переговоры начнутся и возникнет вопрос о перемирии. Надо понимать, Путин будет использовать абсолютно все, включая переговоры, с перемирием, чтобы уничтожить нас. Поэтому для Украины вопрос гарантий безопасности – ключевой. Президент пытался это объяснить, но, к сожалению, его не захотели услышать.

– Что касается гарантии безопасности, которые являются одной из проблем, решение которой Украина и США видят кардинально по-разному. Опять же Рубио и Уолс, что говорят: "США неоднократно объясняли Украине, сначала прекращение огня, мирное соглашение затем обсуждение гарантий безопасности". Также Уолс отмечает: "Украина должна согласиться на территориальные уступки в обмен на гарантии безопасности". Зеленский на все это говорит: "Мы не собираемся идти ни на какие территориальные уступки, несмотря на сигналы, идущие из США. Причем сигналы достаточно серьезные " . Можем ли мы найти какое-то понимание с американцами по этому направлению?

– Я, честно говоря, удивлен, не хочу сказать непрофессионализм некоторых американских коллег, но, скажем, мягче той ситуации, в которой мы находимся. Потому что потребовать склонять жертву агрессии к территориальным уступкам агрессору, это уже было, это Мюнхенский заговор перед началом Второй мировой войны. Зачем повторять ту же ошибку и не учиться на ошибках, я не понимаю этого. Наверное, люди должны понимать, что территориальные уступки со стороны Украины невозможны даже с юридической и конституционной точки зрения. И это смотрится очень опасно. Для чего это делается, я не понимаю. Но все равно нам нужно общаться.

Дело в том, что у нас нет другого президента США. В значительной степени, наша безопасность зависит от Соединенных Штатов. И нам нужно проявлять решительность, и мудрость одновременно, и терпеливость тоже. Хотя это требует больших усилий и помощи наших союзников.

- Господин Александр, но с каждым днем эти американские " предложения " , скажем так, все больше выглядят ультиматумом. То есть сегодня происходит не поиск какого-то диалога, не давайте сядем и обсудим, а Украина это должна сделать или будет наказание.

– Меня очень неприятно поразило в этой ситуации одна вещь, которая все больше просматривается в последнее время. К сожалению, отношение нынешней администрации к Украине, которая является партнером Соединенных Штатов, выглядит хуже, чем отношение к кремлевскому диктатору, как не парадоксальное. Это очень неправильно. Но у нас очень много единомышленников и друзей в американском истеблишменте, в Конгрессе, в средствах массовой информации, среди деятелей американских церквей тоже. То есть большинство американского общества понимают необходимость дальнейшей поддержки Украины. Можно сказать, что Америка остается в целом на стороне Украины. И это очень важно.

– Относительно соглашения о недрах, которое должно было быть подписано 28 февраля. На ваш взгляд, это произойдет?

– На мой взгляд шансы большие, что это соглашение будет подписано. Это могло быть таким шагом примирения и со стороны Соединенных Штатов, и со стороны Украины. Можно использовать эту возможность для того, чтобы как минимум вернуться к нормальным союзническим отношениям. Я на это по крайней мере надеюсь.

Трамп рассматривает это соглашение как гарантию безопасности Украины. Он говорит, что если появятся американские специалисты на территории Украины, которые будут добывать полезные ископаемые, тогда Путин не решится напасть снова на Украину. Я стараюсь понять логику и не очень ее вижу. Потому что, во-первых, сначала нужно помочь Украине выжить, защитить себя, победить и вернуть оккупированные Россией территории. И после этого можно об этом говорить. Во-вторых, а насколько это может быть надежной гарантией безопасности Украины, вернее, сдерживающим фактором в глазах Путина. Достаточно ли присутствие американских специалистов, чтобы сдержать Путина от новой агрессии? Я в этом совершенно не уверен.

– Европейские лидеры накануне собрались в Лондоне, поддержали Владимира Зеленского после ссоры в Белом доме, но высказались за то, что восстановление полноценного контакта Украины и США необходимо. То есть Зеленский должен, скажем так, примириться с Трампом. Это возможно в ближайшее время?

– Это, знаете, из серии: "это невозможно", но "это необходимо". То есть я не знаю, насколько возможно наладить снова отношения с Трампом, но это необходимо. И здесь мы можем рассчитывать на мудрость, опыт европейской дипломатии, в том числе британской. И мы уже видим определенные признаки того, что Великобритания работает в этом направлении. В скором времени состоится государственный визит Трампа в Великобританию. И я вижу, что к этой попытке будут привлечены не только премьер-министр, но также и сам король, а британская дипломатия умеет работать со своим величайшим союзником.

Что касается саммита, то Европа действительно проснулась, потому что вопрос Украины – вопрос европейской безопасности и будущего. Ведь Путин, Россия стремятся не только к уничтожению Украины, нашего народа, он стремится к доминированию в Европе. Поэтому мы должны сплачиваться, действовать вместе. Признаки этого есть, есть проекты и заявления. Насколько они реалистичны покажет время, но уже хорошо то, что они выдвигаются, европейцы ищут подход и к Трампу, и по обеспечению безопасности Украины и так далее.

– Премьер-министр Польши Дональд Туска говорит, что единство Европы произведет впечатление на Трампа. На ваш взгляд, происходит ли реальное единение Европы, что она наконец-то становится силой, с которой нужно считаться, и может ли это повлиять на Трампа в вопросе по отношению к Украине?

– Есть понимание опасности России для Европы, понимание того, что нельзя иногда полагаться полностью на своего заокеанского союзника, а нужно брать дело в собственные руки. Мы уже видим, что вырисовывается тесный союз в плане такого лидерства – это Великобритания Кира Стармера, это Франция, президент Макрона и вскоре к этому присоединится новый канцлер Германии – Фридрих Мерц. То есть, это и есть такое ядро нового коллективного лидерства Европы. Эти три страны будут играть ведущую роль в силу того, что они имеют соответствующий и экономический, и военный потенциал, и политический вес в Европе. То есть процесс консолидации Европы происходит, я в это верю, и мы должны ускорять его.

В то же время связи между Европой и Соединенными Штатами все еще имеют колоссальное значение для всего западного мира, для мира демократии. Я остаюсь сторонником усиления таких трансатлантических связей. Но в то же время Европа поняла, что нужно полагаться на собственные силы, нужно формировать собственную систему безопасности, которую уже невозможно представить без Украины. Наша страна стала чрезвычайно важным, ключевым, можно сказать, звеном европейской архитектуры безопасности. Надо работать в этом направлении.

– Великобритания, Франция и Украина будут работать над собственным мирным планом по прекращению боевых действий, а затем обсудят этот план с Соединенными Штатами, заявил Кир Стармер. Лидер Британии сообщил, что он и Макрон договорились начать переговоры отдельно от переговоров между США и Россией. На ваш взгляд, насколько жизнеспособна эта инициатива?

– Это очень важно, и на этом нужно настаивать. Потому что сейчас опасность того, что Путин говорит так Трампу: "Давайте решать вопросы Украины без участия самой Украины, без участия Европы". То есть мы великие государства, мы как-то решим этот вопрос, найдем компромисс. Но это ловушка. Все это понимают. Нам нужно избежать такой ситуации, когда судьба не только Украины, а судьба европейской безопасности решается за спиной Украины и Европы. Это самый плохой вариант переговоров. И это никогда не приведет к миру и остановке российской агрессии. Поэтому такие мирные планы со стороны Европы чрезвычайно важны.