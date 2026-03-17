"Я не в восторге от того": Трамп заявил, что без помощи США Украина была бы захвачена за один день. Видео
Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп 17 марта вновь заявил, что Украина якобы была бы оккупирована "за один день" полномасштабного вторжения россиян в 2022 году, если бы не американцы. В частности, нашу страну, по мнению американского лидера, "спасла" военная помощь от США.
Об этом Трамп сказал журналистам в Овальном кабинете после встречи с премьером Ирландии Майклом Мартином. Президент США упомянул об Украине в контексте НАТО, упрекая ее страны в отказе помочь США в войне против Ирана.
Не в восторге от помощи
Трамп отвечал на вопрос о возможном "переосмыслении" отношений США и НАТО. По словам американского президента, о выходе США из НАТО, "безусловно, следует подумать".
"Относительно слов "переосмыслить", – я ничего не имею в виду сейчас, но я скажу, что я не в восторге, что мы помогаем им с Украиной. Послушайте. Украина закончилась бы за один день, если бы мы не помогли. Честно говоря, с Украиной все закончилось бы в первый же день. У них было лучшее оборудование в мире. Это было наше оборудование", – заявил американский политик.
Очевидно, Трамп имел в виду вооружение, которое якобы "отдал" Украине его предшественник Джо Байден во время своей каденции.
"Байден отдал им где-то до 400 миллиардов долларов в виде техники и денег. Кто-то должен выяснить, что произошло с этими деньгами. Можно сказать, что это не было угрозой, потому что мы им помогаем. Итак, мы им помогли, а они нам – нет. И я считаю, что это очень плохо для НАТО", – сказал он.
Что предшествовало
Дональд Трамп в последние дни постоянно критикует страны НАТО, которые отклонили его призывы прислать военные корабли для защиты судоходства в Ормузском проливе. Из-за такой пассивной позиции кремлевский диктатор Владимир Путин якобы "боится только США и совсем не боится Европы", считает американский президент.
Он уже предупреждал, что Североатлантический альянс ждет "очень плохое будущее", если союзники откажутся помогать американцам в защите Ормузского пролива.
Как сообщал OBOZ.UA, Трама удивляет тот факт, что люди до сих пор остаются в Украине и Ливане под обстрелами и в условиях боевых действий. Он заявил, что не знает, смог бы он сам так жить.
