Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп 17 марта вновь заявил, что Украина якобы была бы оккупирована "за один день" полномасштабного вторжения россиян в 2022 году, если бы не американцы. В частности, нашу страну, по мнению американского лидера, "спасла" военная помощь от США.

Об этом Трамп сказал журналистам в Овальном кабинете после встречи с премьером Ирландии Майклом Мартином. Президент США упомянул об Украине в контексте НАТО, упрекая ее страны в отказе помочь США в войне против Ирана.

Не в восторге от помощи

Трамп отвечал на вопрос о возможном "переосмыслении" отношений США и НАТО. По словам американского президента, о выходе США из НАТО, "безусловно, следует подумать".

"Относительно слов "переосмыслить", – я ничего не имею в виду сейчас, но я скажу, что я не в восторге, что мы помогаем им с Украиной. Послушайте. Украина закончилась бы за один день, если бы мы не помогли. Честно говоря, с Украиной все закончилось бы в первый же день. У них было лучшее оборудование в мире. Это было наше оборудование", – заявил американский политик.

Очевидно, Трамп имел в виду вооружение, которое якобы "отдал" Украине его предшественник Джо Байден во время своей каденции.

"Байден отдал им где-то до 400 миллиардов долларов в виде техники и денег. Кто-то должен выяснить, что произошло с этими деньгами. Можно сказать, что это не было угрозой, потому что мы им помогаем. Итак, мы им помогли, а они нам – нет. И я считаю, что это очень плохо для НАТО", – сказал он.

Что предшествовало

Дональд Трамп в последние дни постоянно критикует страны НАТО, которые отклонили его призывы прислать военные корабли для защиты судоходства в Ормузском проливе. Из-за такой пассивной позиции кремлевский диктатор Владимир Путин якобы "боится только США и совсем не боится Европы", считает американский президент.

Он уже предупреждал, что Североатлантический альянс ждет "очень плохое будущее", если союзники откажутся помогать американцам в защите Ормузского пролива.

Як повідомляв OBOZ.UA, Трама удивляє той факт, що люди до сих пор залишаються в Україні і Лівані під обстрілами і в умовах бойових дій. Він заявив, що не знає, чи зміг би він сам так жити.

