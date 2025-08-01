'Я не хочу возвращаться в эту систему, она сломана': Харрис объявила о паузе в политической карьере

Бывший вице-президент, экс-кандидат в президенты США Камала Харрис заявила, что берет паузу в политической карьере. По ее словам, эта система "сломана", поэтому она хочет просто ездить по стране и говорить с людьми, не прося при этом их о голосах на выборах.

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Об этом Харрис сказала в четверг, 31 июля, в эфире The Late Show. Это ее первое интервью с момента инаугурации президента Дональда Трампа, которое она дала, чтобы продвигать свою будущую книгу "107 дней", в которой описывается ее предвыборная кампания, отмечает The Hill.

Харрис подтвердила, что не будет баллотироваться на пост губернатора Калифорнии в следующем году, и объяснила свое решение.

"Я не хочу возвращаться в систему. Я считаю, что она сломана. Я хочу путешествовать по стране. Я хочу слушать людей, я хочу разговаривать с людьми. И я не хочу, чтобы это было транзакционным, когда я прошу их голосовать за меня", – сказала она.

Также Харрис рассказала, что после поражения на президентских выборах она "месяцами" избегала новостей. "Я просто не люблю самокалечения", – сказала бывшая вице-президент, добавив, что смотрела "много кулинарных шоу".

О чем будет книга Харрис

"107 дней" рекламируется как внутренняя история о неудачной президентской кампании Харрис. Однако она уклонилась от вопросов о том, как она собиралась дифференцировать себя от бывшего президента Джо Байдена во время кампании. Эту тему, по ее словам, она и осветит в книге.

"Моя инстинктивная реакция – не участвовать в нападках, и я не собиралась этого делать", – отметила она.

В Соединенных Штатах купить книгу Харрис можно будет с 23 сентября 2025-го.

Что политик ранее говорила о своих планах

На днях Харрис заявила, что не будет баллотироваться на пост губернатора Калифорнии в следующем году. В то же время она оставляет открытым вопрос об участии в следующих президентских выборах, которые состоятся в 2028 году.

"В течение последних шести месяцев я размышляла над этим моментом в истории нашей страны и над тем, как мне лучше всего продолжать бороться за американский народ и продвигать ценности и идеалы, которые мне дороги", – сказала политик.

Тогда она отметила, что является преданным государственным служащим, и с самого начала своей карьеры верила, что лучший способ изменить жизнь людей к лучшему и бороться за лучшее будущее – это усовершенствовать систему изнутри.

Как сообщал OBOZ.UA, бывший президент США Барак Обама и экс-кандидат в президенты Камала Харрис выступили с критикой в адрес Дональда Трампа и его администрации. Оба упрекнули Республиканскую партию за молчание и подыгрывание нынешнему главе страны.

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