'Написала закулисный отчет': Харрис выпустит мемуары о своей президентской кампании

Демократ Камала Харрис, которая противостояла республиканцу Дональду Трампу на выборах в США 5 ноября 2024 года, описала свой опыт президентской гонки в мемуарах "107 дней". В Соединенных Штатах купить эту книгу можно будет с 23 сентября 2025-го.

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Соответствующее объявление автор сделала 31 июля на своей Instagram-странице. Книга объемом 320 страниц, название которой отсылает к продолжительности сокращенной кампании Харрис, напечатана издательством Simon & Schuster.

В президентскую гонку Харрис полноценно вступила только в июле 2024-го, когда действующий в тот момент президент и кандидат на новый срок Джо Байден передумал и отозвал кандидатуру.

Харрис представляла Демократическую партию вместо него. Она могла бы стать первой женщиной (в том числе и первой темнокожей женщиной), возглавившей Белый дом, но потерпела поражение.

"Я много времени посвятила размышлениям о тех днях, и со всей откровенностью и осмысленностью я написала закулисный отчет об этом путешествии. Считаю, что полезно делиться тем, что я увидела, чему научилась и что еще предстоит сделать, чтобы двигаться вперед", – сказала Харрис в видеообращении к подписчикам.

Это объявление политик сделала на следующий день после того, как заявила, что не будет баллотироваться на пост губернатора Калифорнии в 2026 году, что положило конец многомесячным спекуляциям на этот счет.

Харрис объяснила, что берет перерыв в политической деятельности, и назвала американскую политическую систему "сломанной".

"Пока что я не хочу возвращаться в систему", – сказала она в своем первом после выборов 2024 года интервью.

"Я хочу путешествовать по стране, я хочу слушать людей, я хочу разговаривать с людьми, и я не хочу, чтобы это было просто транзакцией, где я прошу их голоса", – объяснила демократ.

Ее по-прежнему рассматривают как потенциального кандидата на пост президента на выборах 2028 года.

"Камала Харрис – выдающийся американский лидер. Книга "107 дней" описывает драматизм борьбы за пост президента лучше, чем что-либо, что я читал", – расхвалил новые мемуары генеральный директор Simon & Schuster Джонатан Карп.

Книга "107 дней" станет вторыми мемуарами Харрис после "Истины, которую мы храним" (2019), в которой описывается ее детство и начало политической карьеры вплоть до работы в Сенате США.

Добавим: издательство Харриса Simon & Schuster известно своими мемуарами и автобиографиями, в том числе президентов Джимми Картера, Ричарда Никсона и Рональда Рейгана.

В 2024 году издательство выпустило книгу "Искусство власти" – рассказ Нэнси Пелоси о ее опыте работы в качестве первой женщины-спикера Палаты представителей США.

Также это издательство опубликовало все четыре мемуара Хиллари Клинтон, включая "Что случилось" (2017) о ее неудачной президентской гонке 2016 года.

Как писал OBOZ.UA, ранее бывший президент Барак Обама и экс-кандидат в президенты Камала Харрис выступили с критикой в адрес Дональда Трампа и его администрации, а также Республиканской партии.

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