'Я размышляла 6 месяцев': Харрис сделала заявление относительно участия в следующих выборах губернатора Калифорнии и президента США

Бывший вице-президент, экс-кандидат в президенты США Камала Харрис заявила, что она не будет баллотироваться на пост губернатора Калифорнии в следующем году. В то же время она оставляет открытым вопрос об участии в следующих президентских выборах, которые состоятся в 2028 году.

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Об этом Харрис объявила в среду, 30 июля, сообщает The Washington Post. В течение нескольких месяцев держала свои планы в тайне, обдумывая свое политическое будущее.

Отказавшись от участия в борьбе за пост губернатора Калифорнии, Харрис изучает перспективы создания новых групп, чтобы продолжать заниматься политикой и отстаивать идеи, которые она продвигала во время своей президентской кампании 2024 года.

"В течение последних шести месяцев я размышляла над этим моментом в истории нашей страны и над тем, как мне лучше всего продолжать бороться за американский народ и продвигать ценности и идеалы, которые мне дороги", – сказала политик.

Она отметила, что является преданным государственным служащим, и с самого начала своей карьеры верила, что лучший способ изменить жизнь людей к лучшему и бороться за лучшее будущее – это усовершенствовать систему изнутри.

"Для меня было большой честью выполнять эту работу и служить народу Калифорнии и нашей страны — как прокурор, генеральный прокурор, сенатор США и вице-президент", – заявила Харрис.

Что говорит окружение политика

По словам бывших помощников, союзников и друзей политика, она была заинтересована возможностью помочь Калифорнии оправиться от пожаров, вызванных ветром, которые опустошили Пасифик-Палисейдс и Алтадену, и решить жилищный кризис в штате. Однако Харрис пришла к выводу, что сможет сделать больше, продолжая свою работу на национальном уровне.

Многие из ее ближайшего окружения считали, что баллотирование на пост губернатора лишит ее шанса снова претендовать на номинацию от Демократической партии в 2028 году.

"Сейчас мое лидерство и государственная служба не будут связаны с выборной должностью. Я с нетерпением жду возможности вернуться и выслушать американский народ, помочь выбрать демократов по всей стране, которые будут бесстрашно бороться, и поделиться более подробной информацией о своих планах в ближайшие месяцы", – добавила Харрис.

В ближайшем будущем Харрис сосредоточится на написании книги и создании новой организации, которая позволит ей путешествовать по стране перед промежуточными выборами 2026 года, чтобы помочь демократам вернуть контроль над Палатой представителей США. Что касается ее потенциальной правозащитной и политической деятельности, то, по словам ее доверенных лиц, она особенно заинтересована в вопросах, с которыми сталкивается поколение Z в Америке, и будущем сферы труда в мире, в которой может со временем доминировать искусственный интеллект.

Эти доверенные лица также говорят, что она не исключает будущей борьбы за пост президента, что будет иметь как преимущества, так и вызовы. Харрис имеет большую узнаваемость, чем многие другие губернаторы и сенаторы, которые рассматривают такую возможность, и она создала большой список доноров, к которым она может немедленно обратиться, если решит участвовать в борьбе за Белый дом.

Президентская кампания Харрис 2024 года

21 июля 2024 года 46-й президент США Джо Байден объявил о прекращении своей предвыборной кампании и сразу поддержал вице-президента Камалу Харрис как свою преемницу.

Она быстро получила статус кандидата от Демократической партии, выбрав губернатора Миннесоты Тима Уолза своим вице-президентом. Программа Харрис включала защиту права на аборты, легализацию каннабиса на федеральном уровне, усиление избирательных прав меньшинств, контроль за ценами на лекарства, изменение политики в отношении уголовного правосудия, инвестиции в "зеленую" инфраструктуру.

На выборах 5 ноября 2024 года Камала Харрис проиграла республиканцам Дональду Трампу и его кандидату в вице-президенты Джей Ди Вэнсу – последние набрали 312 голосов выборщиков.

Как сообщал OBOZ.UA, бывший президент США Барак Обама и экс-кандидат в президенты Камала Харрис выступили с критикой в адрес Дональда Трампа и его администрации. Оба упрекнули Республиканскую партию за молчание и подыгрывание нынешнему главе страны.

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