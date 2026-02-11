Украинских беженцев хотят депортировать из страны ЕС: кто на самом деле под угрозой и почему

Германия фактически начала ограничивать работу украинцев, легально трудоустроенных в Польше, введя дополнительные визовые требования, которые Еврокомиссия считает незаконными. Если Берлин не отменит эти правила, дело может дойти до Суда ЕС (Европейский Союз), а депортации и блокировки работников могут быть признаны нарушением права Евросоюза.

Видео дня

Об этом пишет издание inPoland. Речь идет о работниках польских компаний, которых отправляют для выполнения работ на территории ФРГ, однако даже при наличии всех необходимых документов они сталкиваются с принудительным возвращением на границу.

Проблема приобрела такой масштаб, что на нее обратила внимание Европейская комиссия, признав действия Германии такими, которые могут нарушать законодательство ЕС и фундаментальные свободы внутреннего рынка. Толчком к публичному обсуждению стали сообщения о том, что немецкие правоохранительные органы начали массово проверять работников польских компаний – в частности граждан Украины, которые не являются гражданами ЕС.

В некоторых случаях людей задерживали непосредственно на дорогах или на рабочих объектах, изымали мобильные телефоны и принудительно доставляли к польской границе, не принимая во внимание действующие документы, подтверждающие легальное проживание и работу в Польше. По словам очевидцев и представителей бизнеса, таких работников иногда даже вносили в базы с запретом повторного въезда в Германию или Шенгенскую зону, несмотря на отсутствие каких-либо нарушений с их стороны.

Ключевым элементом конфликта стала так называемая виза Вандер-Эльста (Vander Elst). Она предусмотрена для граждан третьих стран (в частности Украины), которые легально работают в одной из стран ЕС, но временно командируются работодателем в другое государство-член на срок до 90 дней.

Европейское право позволяет таким работникам работать без дополнительных разрешений, поскольку они уже прошли иммиграционный контроль, соответствуют требованиям безопасности и официально трудоустроены в стране ЕС. Однако Германия фактически ввела дополнительное визовое требование, без которого работников не допускают к работе на своей территории.

Еврокомиссия официально заявила, что дополнительное визовое требование противоречит праву ЕС, и предоставила Германии срок для объяснений и отмены этих ограничений. Если в течение двух месяцев Берлин не отзовет спорные правила, следующим этапом может стать обращение в Суд ЕС.

Глава Европейского института мобильности труда Стефан Шварц подтвердил, что подобная практика стала системной. По его словам, даже наличие действующих контрактов, разрешений на проживание в Польше и официальных командировок не защищает работников от депортации.

Он также отметил, что получить визу Вандер-Эльста на практике почти невозможно. Система подачи заявлений перегружена, записи доступны только в отдельных городах, а в большинстве случаев требуется личное присутствие каждого работника с полным пакетом документов.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, более половины украинских беженцев в Европе уже нашли работу – в частности как наемные рабочие, самозанятые или оформленные неофициально. Самые высокие зарплаты при этом им платят в Великобритании, Норвегии и Нидерландах.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!