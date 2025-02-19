'Я гарант': Макрон заявил, что Франция возьмет на себя всю ответственность за мир и безопасность в Европе

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Париж возьмет на себя всю ответственность за обеспечение мира и безопасности в Европе. Страна продолжает поддерживать Украину и стремится к тому, чтобы война завершилась надежным и прочным миром.

Видео дня

Об этом Макрон написал на своем аккаунте в социальной сети Х вечером в среду, 19 февраля. Такое заявление он опубликовал по итогам еще одного "экстренного саммита" лидеров ЕС, а также Канады, Исландии и Норвегии.

"Позиция Франции и ее партнеров ясна и едина. Мы желаем прочного и надежного мира на Украине. Мы поддерживаем Украину и возьмем на себя всю ответственность за обеспечение мира и безопасности в Европе. Это фундаментальный интерес Франции, и я являюсь его гарантом", – сказал президент.

Макрон заявил, что Европа разделяет цель, которая совпадает с целью президента США Дональда Трампа, чтобы положить конец агрессивной войне, которую Россия ведет почти три года.

Он назвал три принципа для достижения справедливого мира:

– Украина всегда должна быть вовлечена и ее права должны соблюдаться.

– Мир должен быть прочным и сопровождаться надежными гарантиями.

– Необходимо будет принять во внимание проблемы европейской безопасности.

"Мы убеждены в необходимости увеличения наших расходов, а также наших возможностей в области обороны и безопасности для Европы и каждой из наших стран. Решения будут приняты в ближайшие дни и недели", – отметил он.

Как сообщал OBOZ.UA, накануне Макрон заявил, что Франция не будет отправлять в Украину сухопутные войска для боевых действий против России. В то же время он считает возможным отправить ограниченное количество миротворцев для "поддержки украинцев", которые находились бы по линии разграничения, и возможно под мандатом ООН.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!