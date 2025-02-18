Франция не будет отправлять в Украину сухопутные войска для участия в боевых действиях, – Макрон

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что его страна не будет отправлять в Украину сухопутные войска для боевых действий против России. В то же время он считает возможным отправить ограниченное количество миротворцев для "поддержки украинцев", которые находились бы по линии разграничения, и возможно под мандатом ООН.

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Об этом Макрон заявил во вторник, 18 февраля, в интервью региональной ежедневной печати. Его цитирует издание Liberation.

Президент Франции сказал, что одним из решений по предоставлению гарантий безопасности Киеву в рамках возможного мирного соглашения с РФ может быть отправка "экспертов или даже войск в ограниченном количестве, за пределы любой зоны конфликта, чтобы поддержать украинцев и продемонстрировать солидарность"

"Это то, о чем мы думаем с британцами", – сказал Макрон.

При этом он заверил, что " Франция не готовится отправлять на фронт сухопутные войска для участия в боевых действиях".

Президент также заявил, что думает о возможности "в рамках переговоров принять решение о проведении под мандатом ООН миротворческой операции, которая стояла бы вдоль линии фронта".

Напомним, недавно премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил, что его страна готова при необходимости разместить свои войска на территории Украины. Это может стать одной из гарантий безопасности Украины после подписания соглашения с Россией.

После этого заявления Стармера в британском парламенте возникла дискуссия. Часть депутатов заявила, что такое решение не должно пройти мимо парламента и требует провести голосование.

Как сообщал OBOZ.UA, Макрон срочно созывает вторую встречу с западными лидерами, чтобы обсудить Украину и европейскую безопасность. На нее пригласили европейские страны, не присутствовавшие на предыдущей встрече, а также Канаду.

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