В Польше возникли проблемы с экспертизой российскго дрона, обнаруженного в Балтийском море: в чем причина

В Западно-Поморском воедводстве Польши военные эксперты столкнулись с трудностями при исследовании пиротехнического состояния БПЛА, найденного у побережья в районе Русиново. Специалисты пока не могут определить, оснащен ли аппарат боевой частью и несет ли он угрозу.

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Материал обшивки беспилотника не пропускает рентгеновские лучи и делает невозможным его сканирование. Об этом сообщает RMF FM.

Уникальная находка для военной разведки

Польские власти и саперы делают все возможное, чтобы избежать подрыва летательного аппарата на пляже и сохранить его целиком. БПЛА сохранился в практически идеальном состоянии.

По словам военных, этот объект представляет собой "кладезь знаний о российских технологиях", и его изучением уже активно занимаются аналитические службы и Служба военной контрразведки.

Вероятность самоуничтожения

На данный момент экспертыподтвердили лишь отсутствие радиологической, биологической и химической угроз. По предварительным данным, полноценной боевой частью дрон оснащен не был.

Тем не менее, на беспилотнике присутствовал небольшой заряд взрывчатки. Он предназначенный для самоуничтожения БПЛА при риске захвата. Таким образом агрессор пытается не допустить попадания своих технологий в руки противника.

Новая модель БПЛА и вероятный маршрут

Вице-премьер и министр национальной обороны Владислав Косиняк-Камыш заявил, что найденный аппарат, вероятно, является модифицированной и более совершенной моделью БПЛА "Гербера".

По мнению главы Минобороны Польши, дрон был потерян Российской Федерацией во время маневров над Балтикой и попал в море через территорию Литвы. На текущем этапе расследования нет никаких признаков того, что беспилотник был запущен в сторону Польши намеренно. Исследовательские работы на побережье при необходимости будут продлены.

Напомним, польский F-16 во время отражения российской атаки едва не открыл огонь по украинскому МиГ-29, который преследовал российскую ракету. Польские военные не заметили украинский истребитель, что создало опасную ситуацию на фоне российского обстрела недалеко от польской границы.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что у побережья Польши военные обнаружили и подняли из Балтийского моря беспилотник, который, по предварительному осмотру, может быть российским военным дроном. Беспилотник нашли в районе пляжа в поселке Русиново недалеко от Ярославца.

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