Вывозил побратимов из вражеской засады: на фронте погиб майор полиции Александр Садовский. Фото

Украина продолжает терять своих Героев. На этот раз печальная весть пришла в Запорожье. Во время выполнения боевого задания погиб спецназовец стрелкового батальона майор полиции Александр Садовский.

Видео дня

О смерти коллеги и собрата сообщил начальник ГУНП в Запорожской области Артем Кисько. Жизнь военного оборвалась на 49-м году.

"Вражеский выстрел стал причиной смертельных ранений, но не остановил в настойчивом желании спасти бойцов, за жизнь которых Герой отвечал. В тяжелом состоянии полицейский еще некоторое время упорно управлял бронетранспортером, вывозя собратьев из вражеской засады", – говорится в сообщении.

Отмечается, что к сожалению врачам не удалось спасти Александра.

"Эта история – о силе духа, ответственности и Поступке. К сожалению, герои погибают. Помним и продолжаем дело каждого погибшего. Искренние соболезнования родным и близким. Мы рядом", – резюмировал печальную весть чиновник.

Ранее стало известно о том, что на войне против российского агрессора погиб военный Владимир Гешко из Херсонской области. После выполнения боевого задания на востоке более полугода считался пропавшим без вести.

Как сообщал OBOZ.UA, на Покровском направлении фронта 18 июля погиб 26-летний защитник Ярослав Петровский из Черкасской области. Он служил водителем обслуги миномета.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!