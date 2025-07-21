Считали пропавшим без вести, но чуда не произошло: в боях с оккупантами погиб защитник с Херсонщины. Фото

На войне против российского агрессора погиб военный Владимир Гешко из Херсонской области. После выполнения боевого задания на востоке воин более полугода считался пропавшим без вести.

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О потере официально сообщила Кочубеевская сельская военная администрация. Защитнику навеки осталось 35 лет.

"Сердце сжимается от боли... Сегодня семья Гешко Владимира Васильевича и Светланы Ивановны получила официальное извещение о гибели своего сына", – отметили в ведомстве.

Что известно о Герое

Гешко Владимир Владимирович родился 13 марта 1989 года. В рядах ВСУ он служил стрелком-снайпером морской пехоты. Мужчина мужественно защищал родную землю.

Его жизнь оборвалась 4 января 2025 года – воин погиб во время выполнения боевого задания на фронте в Донецкой области.

"Более полугода его считали пропавшим без вести, все верили в чудо, надеялись на возвращение... Но, к сожалению, чуда не произошло", – отметили в громаде.

Кочубеевский сельсовет выразил глубокие и искренние соболезнования родителям, сестре, всем родным и близким Героя.

"Нет слов, чтобы утешить в такой момент. Разделяем вашу боль и скорбим вместе с вами. Его подвиг, его несокрушимое мужество и безграничная жертвенность навсегда останутся в наших сердцах. Слава Герою! Вечная память!" – добавили в ведомстве.

Что предшествовало

В Херсонской области погиб работник энергетической отрасли – 38-летний Алексей Бевза. Электрослесарь службы подстанций стал жертвой дроновой атаки войск государства-агрессора.

Российские оккупанты атаковали беспилотником автомобиль главного раввина Херсонщины Йосефа-Ицхака Вольфа. Мужчина и его семья чудом не пострадали.

Как сообщал OBOZ.UA, на Покровском направлении фронта 18 июля погиб 26-летний защитник Ярослав Петровский из Черкасской области. Он служил водителем расчета миномета.

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